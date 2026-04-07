FIFA abre procedimiento contra la Federación Española por los cánticos hacia Lamine Yamal

El hecho ocurrió en el marco de la pasada Fecha FIFA en el estadio del Espanyol ante la selección de Egipto

Cánticos racistas en el España vs Egipto. | Reuters.

El partido amistoso entre España y Egipto quedó marcado por incidentes en la grada del RCDE Stadium, donde un sector de aficionados protagonizó cánticos ofensivos durante el desarrollo del encuentro. Lo que debía ser una fiesta futbolística terminó por verse opacado por conductas que generaron reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del campo.

Ante estos hechos, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto. El organismo abrió un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras confirmarse que durante el partido se registraron expresiones de carácter racista e islamófobo dirigidas hacia la selección egipcia y hacia el propio jugador ibérico, Lamine Yamal.

¿Qué pasó en el España vs Egipto y qué dijo la FIFA?

El encuentro, disputado ante más de 35 mil espectadores, registró cánticos ofensivos desde uno de los sectores del estadio, específicamente desde una zona identificada con la afición local. A partir del minuto 20, se escucharon de forma reiterada expresiones que generaron molestia y empañaron el ambiente en el recinto.

Además de los cánticos, también se presentaron abucheos durante la entonación del Himno de Egipto, lo que elevó la tensión en las gradas. La situación llevó a que la RFEF interviniera durante el descanso, solicitando a través de la megafonía y los videomarcadores que cesaran estas conductas.

Sin embargo, el llamado no tuvo el efecto esperado, ya que el grupo que inició los cánticos continuó influyendo en otros sectores del estadio. Posteriormente, la Federación Española utilizó sus redes sociales para condenar lo ocurrido y reiterar su postura contra el racismo en el fútbol.

Al finalizar el partido, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, también se pronunció sobre los hechos. “Tenemos que condenar ese tipo de actitudes… El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto”, señaló.

Por su parte, la FIFA confirmó el inicio de un procedimiento disciplinario contra la RFEF, lo que podría derivar en sanciones una vez que se analicen los hechos registrados durante el encuentro.

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