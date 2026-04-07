Serge Gnabry destaca la importancia de Luis Díaz en el Bayern Munich

Vincent Kompany alineó a Harry Kane, Michel Olise y Luis Díaz para el duelo de ida de cuartos de final ante Real Madrid.

Kane y Luis Díaz se saludan en un festejo. | Thilo Schmuelgen / Reuters

Bayern Munich visita este martes al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en le marco de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. Sin lugar a dudas es el duelo más emocionante e importante de esta fase de la Liga de Campeones, se reúnen 21 títulos de la competición por un lugar en semifinales.

En la antesala del juego en la capital española, el extremo alemán Serge Gnabry habló con AS, el habilidoso futbolista al servicio de los bávaros sabe de antemano que será un partido complicado el de este martes, pero confía en sus características y las de sus compañeros para vencer a los ‘Merengues’ y seguir su camino hacia la final.

“Creo que todos tenemos grandes números en ataque. No creo que nuestros números estén muy lejos de los de los mejores. En general, se suele ver al Bayern como un equipo más que por sus individualidades. Si medimos a Kane solo por sus números, Olise y Luis Díaz también deberían ser tratados como grandes estrellas”, detalló el alemán sobre el ataque de su equipo.

“En el Bayern lo que importa es el equipo. Si damos lo mejor de nosotros en el campo, nuestro ataque es tan peligroso como el del Madrid. Quizás uno de los mejores del mundo en este momento. Así que no vamos con miedo. Vamos con mucha confianza y esperamos demostrarlo”, agregó Gnabry.

La pelota en el Estadio Santiago Bernabéu estará rondado este martes a partir de las 02:00 de la tarde, hora colombiana, 01:00 p.m. de México. Vincent Kompany decidió alinear en la titular a Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, va con sus mejores hombres en el frente de ataque para tomar ventaja en la serie.

Después de enfrentar a Real Madrid, Bayern Munich volverá a la actividad en Bundesliga en condición de visitante ante el St Pauli por la jornada 29 el sábado 11 de abril. Luego recibirá en el Allianz Arena al cuadro español el miércoles 15, en el compromiso de vuelta de estos cuartos de final de la UEFA Champions League.

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