Paul Seixas demuestra sus grandes reflejos al evitar chocar con un aficionado en la Vuelta al País Vasco

Paul Seixas vivió una jornada clave en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, donde no solo confirmó su liderato, sino que también tuvo que sortear un momento de riesgo en plena carrera. En el tramo final, el francés se encontró con un aficionado derribado sobre el camino, lo que generó una reacción en cadena entre los vehículos de apoyo. Un auto frenó de forma repentina, acompañado por dos motocicletas, obligando al líder a maniobrar en un espacio reducido.

A pesar de la advertencia previa por parte de los autos de seguimiento, la situación exigió una respuesta inmediata. Seixas recurrió a su técnica para esquivar primero el vehículo, después las motocicletas y finalmente al aficionado, evitando cualquier contacto y sin perder el control de la bicicleta. La acción reflejó su capacidad de reacción en condiciones adversas, en un momento donde cada segundo podía marcar diferencia en la etapa.

Lejos de verse afectado, el francés mantuvo el ritmo en los kilómetros decisivos. Tras su ataque en el ascenso a San Miguel de Aralar, donde dejó atrás al grupo de favoritos, Seixas gestionó la ventaja hasta la meta. El incidente no frenó su rendimiento y terminó por consolidar su victoria de etapa, además de asegurar la continuidad como líder de la clasificación general en la Itzulia Basque Country.

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