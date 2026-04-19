¡Con autoridad de campeón! El Thunder no tiene piedad de los Suns en el Juego 1

El monarca actual de la NBA se presentó en los Playoffs 2026 con paso firme rumbo a otro campeonato en fila

Thunder se impuso a los Suns en el primero de la serie. | Reuters.

El Oklahoma City Thunder arrancó con autoridad la defensa de su título en los Playoffs 2026 tras imponerse con claridad a los Phoenix Suns por 119-84, en un partido que dejó en evidencia la diferencia entre ambos equipos desde el primer cuarto. El vigente campeón confirmó su condición de favorito en la Conferencia Oeste y dio el primer golpe en la serie sin dejar margen de reacción.

El contexto no era menor. Oklahoma llegaba tras dominar nuevamente la fase regular, superando las 60 victorias y asegurando ventaja de localía en toda la postemporada. Con un panorama en la NBA marcado por la alternancia de campeones en los últimos años, el Thunder asumió el reto de romper esa tendencia y comenzar su camino con una actuación sólida.

Del otro lado, los Suns arribaron a la serie tras un camino más complejo. Luego de clasificarse como octavos, tuvieron que superar el play in para medirse ante el mejor equipo del Oeste. Sin embargo, el desgaste y la diferencia de nivel quedaron expuestos desde los primeros minutos del encuentro.

El primer cuarto marcó el rumbo del partido. Oklahoma tomó el control con un parcial de 35-20 que dejó claro lo que vendría después. La intensidad física y la presión constante del Thunder complicó a los Suns, que nunca encontró respuestas ante el ritmo impuesto por el local.

La ventaja se amplió con el paso de los minutos hasta volverse insalvable. Los Suns llegaron a estar 39 puntos abajo, en un duelo que se resolvió mucho antes del cierre. Shai Gilgeous-Alexander lideró el triunfo con 25 puntos, además de cuatro rebotes y siete asistencias, acompañado por Jalen Williams con 22 unidades y Chet Holmgren con 16.

El dominio de Oklahoma fue total, al grado de que todos los jugadores participaron en la rotación y ninguno superó los 30 minutos en cancha. La profundidad del equipo y su capacidad para mantener la intensidad durante todo el juego terminaron por desbordar a un rival que no pudo competir.

Por parte de Phoenix, Devin Booker sumó 23 puntos, Dillon Brooks añadió 18 y Jalen Green 17, pero sus aportaciones no fueron suficientes para equilibrar el partido. Con este resultado, el Thunder se coloca al frente en la serie y refuerzan su papel como principal candidato al título, mientras que los Suns deberán ajustar de inmediato si quieren mantenerse con vida en la eliminatoria.

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