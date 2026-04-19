Santa Fe vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 17

El Cardenal ya no tiene margen de error para buscar la clasificación y recibe a un Motilón que huye del descenso.

Santa Fe y Cúcuta Deportivo se miden en Bogotá.

¿A qué hora inicia Santa Fe vs Cúcuta Deportivo hoy, 19 de abril de 2026?

El encuentro en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se programó para este domingo a las 2:00 p.m.

Alineaciones de Santa Fe vs Cúcuta Deportivo para la jornada 17, al momento

Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Ómar Fernández; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Franco Fagúndez.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Brayan Montaño; Lucas Ríos, Víctor Mejía, Kevin Londoño; Éduar Arizalas, Luífer Hernández y Léider Berdugo.

¿Dónde ver Santa Fe vs Cúcuta Deportivo en vivo? Canales de TV y streaming online

Este encuentro tendrá transmisión por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo con una conexión de internet es por medio de la plataforma de streaming Win Play.

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