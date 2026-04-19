Alianza vs Medellín, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 17

Crece la presión en la Liga BetPlay: Alianza ya sin opciones de clasificar y Medellín sin margen de error en la lucha por avanzar.

Alianza vs DIM, en vivo online.

a recta final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I comienza a apretar el panorama para varios equipos, elevando la tensión en cada jornada. Mientras algunos clubes ya hacen cuentas pensando en el futuro inmediato, otros viven con la presión al límite. Es el caso de Alianza, que, sin opciones matemáticas de clasificar, afronta lo que resta del torneo enfocado en sumar puntos clave para alejarse del descenso. En contraste, Independiente Medellín encara un escenario mucho más exigente: sin margen de error, está obligado a ganar si quiere mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente fase.

Alineaciones de Alianza vs Medellín para la jornada 17, al momento

Alianza FC: Johan Wallenes; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Juan Viveros, Charlie Villegas, Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Yeiner Londoño y Misael Martínez.

Medellín: Eder Chaux; Léser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra, Esneyder Mena, Alexis Serna, Halam Loboa, Jhon Edwin Montaño, Daniel Cataño y Francisco Fydriszewski.

¿Dónde ver Alianza vs Medellín en vivo? Canales de TV y streaming online

Este encuentro tendrá transmisión por el canal de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo con una conexión de internet es por medio de la plataforma de streaming Win Play.

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