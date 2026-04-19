Hoy No Circula este 20 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

El programa del Hoy No Circula se mantiene activo de lunes a sábado en un horario de 05:00 a 22:00 horas

¿Qué autos no circulan este 20 de abril? | REUTERS

El programa Hoy No Circula continúa operando de manera regular en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este lunes 20 de abril de 2026, las restricciones aplican a vehículos con características específicas, por lo que es clave conocer quiénes deben suspender su circulación para evitar sanciones.

De acuerdo con la normativa vigente, el Hoy No Circula se mantiene activo de lunes a sábado en un horario de 05:00 a 22:00 horas, abarcando no solo la CDMX, sino también municipios del Estado de México y zonas como el Valle de Toluca. A continuación, te explicamos qué autos no circulan, cuándo se activa el doble programa y cuál es la multa por incumplirlo.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 20 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este lunes 20 de abril de 2026, no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, que cuenten con holograma 1 y 2. Esta medida aplica tanto para autos locales como foráneos dentro de la zona metropolitana.

Hoy No circula lunes | @CAMegalopolis

Por otro lado, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, autos eléctricos e híbridos, así como unidades destinadas a servicios de emergencia o transporte público, ya que están exentos del programa. Además, en caso de no existir contingencia ambiental, el esquema opera de forma normal sin restricciones adicionales.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando las autoridades ambientales decretan una contingencia por altos niveles de contaminación. En estos casos, se restringe la circulación de un mayor número de vehículos para reducir la emisión de contaminantes.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar su aplicación, basándose en factores como la concentración de ozono, condiciones meteorológicas y calidad del aire. Cuando se activa, incluso algunos vehículos con holograma 0 pueden dejar de circular, dependiendo del nivel de la contingencia.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede generar una multa que va aproximadamente de 20 a 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización). En términos económicos, esto equivale a miles de pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia, elevando considerablemente el gasto para el conductor. Por ello, las autoridades recomiendan verificar con anticipación las restricciones y evitar circular en días no permitidos.

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