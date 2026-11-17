El Corona Capital 2026 reunirá a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Corona Capital boletos y cartelera completa | @CoronaCapital

El Corona Capital 2026 celebrará su decimosexta edición del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con tres días de conciertos encabezados por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes. El festival reunirá a representantes del rock, indie, pop y música electrónica, con una programación distribuida en distintos escenarios y presentaciones a lo largo del fin de semana.

La cartelera contempla el regreso de agrupaciones como Gorillaz, que no se presenta en México desde 2022, además de la participación de Mumford & Sons, The Offspring, The xx y The Black Crowes. A pocos días del inicio del evento, los asistentes todavía cuentan con opciones para adquirir boletos individuales y abonos, aunque algunas fases de venta se encuentran agotadas. Los precios dependen del tipo de acceso, la jornada seleccionada y la disponibilidad de entradas.

¿Cuándo es el Corona Capital 2026 y en dónde?

El Corona Capital 2026 se realizará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. El recinto recibirá las presentaciones de los artistas que integran la programación de esta edición.

¿Todavía hay boletos para el Corona Capital 2026 y dónde comprarlos? Precios por día y abono

Todavía hay opciones de boletos para el Corona Capital 2026, aunque algunas fases de venta ya se agotaron. Los asistentes pueden elegir entre entradas para un solo día o abonos que permiten ingresar durante las tres jornadas del festival.

Los boletos pueden buscarse en plataformas de reventa como StubHub, donde los precios y la disponibilidad dependen de las ofertas publicadas. También se pueden consultar los canales oficiales del festival para conocer las opciones de compra.

De acuerdo con la información de precios proporcionada, estas son las tarifas anunciadas para cada modalidad de acceso. Los montos están expresados en pesos mexicanos y pueden variar según la fase disponible.

Abonos para los tres días

Tipo de acceso Fase 1 Fase 2 Fase 3 General $4,090 (agotado) $4,760 — Comfort Pass $5,590 $6,260 — Banamex Plus $7,780 $9,320 — Club Pass $22,500 (agotado) $27,500 $35,000

Boletos individuales por día

Acceso Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 General $2,200 $3,500 (fase 3) $2,200 Comfort Pass $3,200 $3,600 (fase 2) $3,200 Banamex Plus $4,200 $4,800 (fase 2) $4,200 Club Pass $12,000 (fase 2) y $15,200 (fase 3) $15,200 (fase 3) $9,000, $12,000 y $15,200

En el caso del sábado, las primeras dos fases del acceso general se encuentran agotadas, por lo que el precio anunciado para la tercera fase es de 3,500 pesos. La segunda fase de Comfort Pass cuesta 3,600 pesos, mientras que otro tipo de entrada se ofrece por 4,800 pesos.

Para quienes buscan asistir durante todo el fin de semana, el abono general de segunda fase tiene un precio de 4,760 pesos. Las modalidades Comfort Pass, Plus y Club Pass ofrecen otras categorías de acceso, con tarifas que aumentan conforme avanzan las fases de venta.

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La disponibilidad de cada modalidad deberá confirmarse al momento de realizar la compra, debido a que los boletos pueden agotarse antes del inicio del festival.

Cartelera completa del Corona Capital 2026: lista

El Corona Capital 2026 contará con tres días de presentaciones encabezadas por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, quienes estarán acompañados por artistas del rock, indie, punk y música electrónica. La programación se distribuirá del viernes 20 al domingo 22 de noviembre en los distintos escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Viernes 20 de noviembre: Gorillaz encabezará la jornada inaugural del festival, que también contará con las actuaciones de Mumford & Sons, James Blake, The Kooks y Yung Lean. La agrupación liderada por Damon Albarn regresará a los escenarios mexicanos después de sus presentaciones de 2022.

Boletos para el Corona Capital 2026: disponibilidad, precios por día y abono

Sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots será el encargado de cerrar la jornada con un concierto programado a las 23:00 horas en el escenario Corona. Durante el día también se presentarán The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother. Pierce The Veil comenzará su actuación a las 20:10 horas en el mismo escenario.

Domingo 22 de noviembre: The Strokes tendrá a su cargo el cierre del festival con una presentación de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona. La cartelera también incluirá a The xx, Lola Young, Lil Yachty, The Black Crowes y Johnny Marr. The xx actuará de las 21:30 a las 22:45 horas en el escenario Doritos, antes del concierto de la banda encabezada por Julian Casablancas.