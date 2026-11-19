Don Omar regresa a México en 2027 con conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey. Conoce las fechas, sedes, precios de boletos y dónde comprarlos

El artista puertorriqueño regresa con su nueva gira | @donomar

Don Omar confirmó su regreso a México para noviembre de 2027, con tres conciertos que forman parte de ‘The Last King World Tour Latam 2027’. El cantante puertorriqueño visitará la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde interpretará algunas de las canciones que marcaron su trayectoria dentro del reguetón.

El intérprete de ‘Danza Kuduro’, ‘Dale Don Dale,’ ‘Pobre Diabla’ y ‘Salió el Sol’ regresará a los escenarios mexicanos con una gira que recorrerá distintos países de Latinoamérica. La promotora MusicVibe estará a cargo de las tres presentaciones programadas en territorio nacional.

La expectativa por su regreso también se concentra en la venta de entradas, debido a que los precios de los boletos van desde los 1,000 hasta los 9,000 pesos, según la ciudad, la localidad y los paquetes especiales disponibles. Los aficionados podrán elegir entre distintas zonas de los estadios y experiencias VIP.

La preventa comenzó este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, mediante un registro en la página oficial de Don Omar. La boletera encargada de comercializar los accesos será Funticket, por lo que los seguidores deberán consultar los requisitos de compra y la disponibilidad para cada ciudad.

¿Cuándo es el concierto de Don Omar en CDMX y dónde?

Don Omar se presentará en la Ciudad de México el domingo 14 de noviembre de 2027, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Esta será la última de sus tres actuaciones anunciadas en México y una de las fechas que integran el recorrido latinoamericano de ‘The Last King World Tour’.

El concierto marcará el regreso del artista a uno de los recintos destinados a espectáculos masivos en la capital. Los boletos para esta presentación se pueden adquirir mediante Funticket, mientras que el acceso a la preventa requiere un código obtenido mediante el registro en el portal oficial del cantante, donomar.com.

La preventa está dirigida a los seguidores registrados y no contempla una fase exclusiva para tarjetas bancarias. Los compradores deberán seleccionar la Ciudad de México, ingresar su código de acceso y consultar las localidades disponibles antes de realizar el pago.

¿Cuándo son los conciertos de Don Omar en Guadalajara y Monterrey?

Monterrey será la primera ciudad mexicana que recibirá a Don Omar, el martes 9 de noviembre de 2027, en el Walmart Park, recinto también conocido como el Estadio de los Sultanes. La presentación abrirá la serie de conciertos que el cantante ofrecerá en el país.

Un día después, el miércoles 10 de noviembre de 2027, Don Omar actuará en el Estadio Panamericano de Guadalajara, donde continuará su gira antes de viajar a la capital mexicana. Ambas presentaciones cuentan con distintas categorías de entradas que dependen de la ubicación dentro de los estadios.

En Monterrey, los boletos tienen precios de entre 1,120 y 3,770 pesos, desde la localidad Tercer Nivel Central hasta la zona Bandoleros. Para Guadalajara, las entradas van de 1,000 a 3,520 pesos, con Central Alta como la opción de menor costo y Bandoleros como la más elevada.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Don Omar en CDMX? Lista de precios

Los precios para el concierto de Don Omar en el Estadio Ciudad de los Deportes ya fueron publicados. La entrada regular más económica cuesta 1,120 pesos, mientras que la más cara alcanza los 6,260 pesos en Palcos Boxes. También existen paquetes VIP cuyo precio llega hasta los 9,000 pesos.

Esta es la lista de precios de boletos para Don Omar en CDMX, de acuerdo con las localidades anunciadas para el 14 de noviembre de 2027:

Palcos Boxes: $6,260 pesos.

$6,260 pesos. Platea Lateral A: de $3,250 a $5,320 pesos.

de $3,250 a $5,320 pesos. Bandoleros: $4,130 pesos.

$4,130 pesos. Platea Lateral B: de $2,870 a $4,070 pesos.

de $2,870 a $4,070 pesos. Freedom: $3,000 pesos.

$3,000 pesos. Zona para personas con discapacidad (DISCAP): $2,500 pesos.

$2,500 pesos. Preferente Lateral: $2,370 pesos.

$2,370 pesos. Salió el Sol: $2,120 pesos.

$2,120 pesos. Platea Cabecera A: $1,740 pesos.

$1,740 pesos. Platea Cabecera B: $1,490 pesos.

$1,490 pesos. Preferente Cabecera General: $1,120 pesos.

Además de las entradas convencionales, los organizadores anunciaron dos paquetes especiales denominados Kingdom VIP, que permiten acceder de manera anticipada y recibir artículos oficiales de la gira:

Kingdom VIP 1: $9,000 pesos. Incluye acceso anticipado, entrada a la zona y al Kingdom VIP Lounge, además de un kit con CD, póster, camiseta y bolsa.

Incluye acceso anticipado, entrada a la zona y al Kingdom VIP Lounge, además de un kit con CD, póster, camiseta y bolsa. Kingdom VIP 2: $5,900 pesos. Incluye entrada anticipada a la zona Salió el Sol, un póster y una camiseta oficial.

Ninguno de los paquetes VIP incluye convivencia, fotografía o encuentro personal con Don Omar, y los accesos de estas modalidades no cuentan con asientos numerados. Los precios anunciados incluyen cargos por servicio, aunque la disponibilidad puede cambiar durante el proceso de venta.

Para comprar los boletos, los interesados deberán ingresar a Funticket México o al sitio oficial de Don Omar, elegir su ciudad y revisar las opciones de acceso. Durante la preventa será necesario contar con el código de registro; hasta el momento, no se ha confirmado una fecha independiente para el inicio de la venta general.