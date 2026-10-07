La Oreja de Van Gogh en México: fecha, ciudades y preventa de boletos

La Oreja de Van Gogh regresará a México en 2027 con Amaia Montero y cuatro conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México

La Oreja de Van Gogh anuncia venta de boletos | @laorejadevgogh

La Oreja de Van Gogh volverá a México en 2027 con Amaia Montero al frente de la agrupación, en uno de los regresos más esperados por sus seguidores. La banda española confirmó cuatro conciertos como parte del Tantas Cosas Que Contar Tour, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante junio y julio, además de una preventa especial antes de que los boletos queden disponibles para todo el público.

El regreso tendrá un significado especial porque será la oportunidad de volver a escuchar en territorio mexicano a Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, después de que su retorno a la formación fuera anunciado en 2025. La gira también celebra los 30 años de trayectoria de un grupo que convirtió canciones como ‘Rosas’, ‘La Playa’, ‘20 de enero’, ‘Puedes contar conmigo’ y ‘Cuídate’ en parte de su repertorio más reconocido.

La banda considera a México uno de sus mercados más importantes en América Latina y el calendario anunciado contempla cuatro actuaciones repartidas en tres ciudades. La visita forma parte de la expansión internacional de Tantas Cosas Que Contar, gira que durante 2026 recorrió España antes de cruzar el Atlántico en 2027.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de La Oreja de Van Gogh México?

La primera presentación será el domingo 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey, en Nuevo León. Posteriormente, el grupo viajará a Jalisco para presentarse el viernes 2 de julio en la Arena VFG, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga. Ticketmaster marca este último concierto para las 21:00 horas.

La Ciudad de México recibirá dos noches consecutivas del grupo. Los conciertos están programados para el jueves 8 y viernes 9 de julio de 2027 en el Palacio de los Deportes, ambos con inicio previsto a las 20:00 horas. Para estas presentaciones no existe límite de edad y los menores pagan boleto a partir de los tres años, de acuerdo con la información publicada por Ticketmaster.

El regreso permitirá reencontrar a Montero con el público mexicano dentro de La Oreja de Van Gogh después de casi dos décadas. La última gira de la cantante con el grupo antes de iniciar su carrera como solista correspondió a la etapa de Guapa, álbum publicado en 2006. A partir de 2008, Leire Martínez asumió la voz principal y permaneció durante la siguiente etapa de la agrupación.

La Oreja de Van Gogh en México: ¿Cuándo es la preventa de boletos?

La preventa de entradas comenzará el martes 13 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, disponible para tarjetas de crédito y débito del banco seleccionado. Esta primera ventana terminará a las 23:59 horas del mismo día. Posteriormente, el miércoles 14 de octubre desde las 09:00 horas comenzará para clientes con tarjetas de crédito y débito del mismo banco, que concluirá a las 23:59 horas.

Quienes no participen en las preventas podrán buscar entradas durante la venta general del jueves 15 de octubre de 2026 a partir de las 11:00 horas, y dependiendo de la disponibilidad.

Para Guadalajara y Ciudad de México, los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y las taquillas correspondientes, mientras que los seguidores deberán revisar las condiciones específicas de cada recinto antes de realizar la compra.