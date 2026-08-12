Rod Stewart cancela conciertos en México tras someterse a cirugía: “Lamento decepcionar a mis fans”

Así será la devolución de los boletos para los conciertos que el cantante británico tenía previstos dar en México

Sir Stewart tiene 81 años de edad | @rodstewart

El legendario músico británico Rod Stewart ha puesto una pausa obligada a su aclamada gira de despedida, dejando a miles de seguidores latinoamericanos con el corazón roto tras el anuncio oficial de que cancelará sus próximas presentaciones en México debido a una reciente intervención quirúrgica. A sus 81 años, el intérprete de ‘Maggie May’ se ha visto en la necesidad de priorizar su bienestar físico, frenando de golpe un calendario que prometía ser histórico para sus fanáticos aztecas.

¿Por qué se cancelaron los conciertos de Rod Stewart en México?

La razón principal detrás de esta decisión en la agenda del cantante es un procedimiento médico al que fue sometido recientemente para colocarle un stent coronario. Aunque la intervención fue catalogada como rutinaria y resultó completamente exitosa, los médicos que atienden a la leyenda del rock han sido estrictos en sus indicaciones, exigiéndole un periodo de descanso absoluto de cuatro semanas antes de siquiera considerar volver a pisar un escenario.

Este cese de actividades afecta directamente a dos de sus proyectos más importantes del año: la gira internacional One Last Time y su aclamada residencia en Las Vegas, conocida como The Encore Shows. Las fechas programadas hasta el 3 de septiembre, que incluían paradas estratégicas en Minnesota, Illinois y, por supuesto, sus muy esperados compromisos en México, han tenido que ser dadas de baja de su itinerario para garantizar una recuperación óptima y sin contratiempos.

Fiel a su cercanía con el público, el propio artista británico emitió un emotivo comunicado para calmar las aguas y expresar su sentir ante la situación. “Me da mucha pena perderme estos conciertos y lamento decepcionar a mis fans, pero espero volver pronto a los escenarios y disfrutar con todos ustedes”, declaró Stewart, añadiendo un sincero agradecimiento a todo el personal médico y de enfermería que lo ha cuidado de manera excepcional durante este sorpresivo bache en su salud.

Rod Stewart cancela conciertos en México: ¿Cuál es su estado de salud?

A pesar de la cancelación por dichos motivos, las noticias provenientes de su círculo más íntimo son bastante alentadoras, ya que un representante oficial confirmó que los médicos están sumamente satisfechos con su evolución y que el cantante ya ha podido retomar sus actividades diarias normales. Sin embargo, el reto actual no es solo sanar de la cirugía, sino recuperar la extraordinaria forma física que exige un espectáculo en vivo de su calibre, motivo por el cual utilizará estas semanas de asueto para fortalecerse bajo supervisión profesional.

Este reciente ingreso al quirófano no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de complicaciones médicas que han mermado su resistencia en los últimos meses. Apenas unos días antes del anuncio del stent, Stewart se vio forzado a posponer un concierto en el Riverbend Music Center de Cincinnati en el último minuto debido a un “procedimiento médico menor pero imprevisto”, y previamente, en el mes de junio, ya había lidiado con cancelaciones por una laringitis, distensión vocal y una infección respiratoria.

Los asistentes a sus recientes shows ya habían notado signos de fatiga en el veterano rockero, evidenciados en episodios dramáticos como el ocurrido en Utah, donde tuvo que hacer una pausa a mitad del espectáculo para utilizar un tanque de oxígeno detrás del escenario, o sus suspensiones de última hora en San Diego y Las Vegas. A pesar de estos sustos que la edad y el desgaste natural conllevan, el británico ha sido tajante al afirmar que la jubilación definitiva no está en sus planes, asegurando que sigue amando profundamente lo que hace sobre las tarimas.

¿Qué pasa con los boletos para Rod Stewart, tras la cancelación de conciertos en México?

Para los miles de fanáticos mexicanos que ya tenían asegurado su lugar para el concierto de su ídolo, el panorama administrativo ahora queda en manos de las empresas organizadoras de los eventos. Por lo pronto, ya se informó de manera oficial que serán los recintos y los promotores locales involucrados en las presentaciones afectadas los encargados de emitir los comunicados pertinentes para proporcionar toda la información detallada sobre el proceso a seguir, ya sea para posibles reprogramaciones o para la gestión de reembolsos.

La recomendación principal para quienes compraron entradas, es mantenerse al tanto de los canales oficiales de las boleteras y las redes sociales de los recintos en México, donde se publicarán las instrucciones paso a paso en los próximos días. Mientras tanto, la industria musical y sus incondicionales seguidores se unen en un mensaje de apoyo para que la voz detrás de éxitos atemporales logre una recuperación plena y pueda cumplir su promesa de regresar, una vez más, para compartir su inagotable energía bajo los reflectores.

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