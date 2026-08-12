Manchester United sufre hasta los penaltis para derrotar al Leeds

Los Red Devils igualaron 1-1 en tiempo regular y se impusieron 5-4 desde los once pasos, con Mazraoui como autor del penalti definitivo

Manchester United tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis para imponerse al Leeds United después de un empate 1-1 en el tiempo regular. Joshua Zirkzee adelantó a los Red Devils al minuto 16, mientras que Brenden Aaronson respondió al 29 para devolver la igualdad. En el complemento, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con el partido, incluida una de Bruno Fernandes que terminó en el larguero, pero el marcador no volvió a moverse y la definición se trasladó a los once pasos, donde el United terminó celebrando por 5-4.

Manchester United y Leeds United protagonizaron un primer tiempo equilibrado, con llegadas en ambas áreas y momentos de dominio repartidos. Los Red Devils tomaron la iniciativa desde los primeros minutos y comenzaron a generar peligro con remates de Diogo Dalot y Ayden Heaven, mientras que Leeds respondió con intentos de Daniel James, quien fue uno de los jugadores más activos del conjunto rival durante la primera mitad.

La insistencia del United encontró recompensa al minuto 16. Tras recuperar el balón y lanzar un contragolpe rápido, Bryan Mbeumo habilitó a Joshua Zirkzee, quien recibió dentro del área y definió con la pierna izquierda, por abajo y pegado al poste, para colocar el 1-0. El atacante ya había avisado minutos antes con otro disparo detenido por el guardameta y confirmó el buen inicio ofensivo del Manchester United.

Leeds no tardó en reaccionar y comenzó a encontrar espacios a la espalda de la defensa rival. El empate llegó al minuto 29, cuando Daniel James apareció por el costado y asistió a Brenden Aaronson, quien remató con la derecha desde el centro del área para vencer al arquero y establecer el 1-1. La anotación cambió el ritmo del encuentro y permitió que el conjunto de Leeds ganara confianza en campo contrario.

Manchester United no puede con el Ledds | Reuters

Después de la igualdad, el partido entró en una etapa con más interrupciones y disputas en el mediocampo, aunque ambos equipos mantuvieron la intención de atacar. Manchester United tuvo una opción clara al 37 con Bryan Mbeumo, cuyo disparo dentro del área fue bloqueado después de una asistencia de Amad Diallo. Del otro lado, Leeds buscó aprovechar las jugadas a balón parado, pero el cabezazo de Jaka Bijol se marchó por encima de la portería.

En los minutos finales, Leeds estuvo cerca de darle la vuelta al marcador mediante un contragolpe que terminó con un disparo de Daniel James desde fuera del área, aunque el balón salió demasiado alto.

El segundo tiempo comenzó con una larga serie de modificaciones en ambos equipos, una señal clara de que el amistoso también servía para repartir minutos y probar variantes. Leeds renovó prácticamente todo su frente ofensivo con los ingresos de Dominic Calvert-Lewin, Harry Wilson, Noah Okafor y Wilfried Gnonto, mientras que Manchester United también movió sus piezas y, con el paso de los minutos, dio entrada a jugadores como Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Youri Tielemans, Luke Shaw y Noussair Mazraoui. Los cambios mantuvieron el partido abierto, aunque el marcador continuó 1-1.

Leeds tuvo varios momentos de peligro durante el complemento. Harry Wilson, Alfie Cresswell, Anton Stach y James Justin probaron desde distintas zonas, mientras que Calvert-Lewin estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza al minuto 69 y volvió a aparecer poco después dentro del área. Manchester United también respondió con llegadas de Tynan Thompson y, sobre todo, con Bruno Fernandes, quien comenzó a asumir mayor protagonismo en los últimos minutos y buscó romper el empate con disparos desde fuera del área.

La ocasión más clara del segundo tiempo llegó al minuto 85, cuando Bruno Fernandes sacó un potente remate de derecha desde fuera del área que se estrelló en el larguero, dejando al United a centímetros del segundo gol. Ya en el 89, Jack Fletcher tuvo otra oportunidad desde el centro del área, pero su disparo pasó apenas desviado del poste derecho. Así, pese a que ambos equipos generaron opciones y elevaron el ritmo en el tramo final, ninguno consiguió romper la igualdad y el encuentro se mantuvo 1-1 hasta los últimos instantes, por lo que se fueron a penaltis.

En la tanda, la tensión se mantuvo hasta el último cobro. Harry Wilson falló para Leeds tras ver detenido su disparo, mientras que Luke Shaw, Matheus Cunha y Jack Fletcher mantuvieron con vida al Manchester United. Bruno Fernandes también desperdició su oportunidad al mandar el balón fuera, pero el error de James Justin, quien estrelló su penalti en el larguero, abrió la puerta para la definición. Con la serie empatada 4-4, Noussair Mazraoui convirtió el último cobro con un disparo raso junto al poste izquierdo, selló el 5-4 y entregó la victoria al Manchester United después de un duelo que necesitó llegar hasta los penaltis para encontrar ganador.

Te puede interesar: