MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy, 12 de agosto?

¿Dónde ver MasterChef Celebrity Colombia 2026? Te contamos el horario, el canal y las opciones para seguir el reality en vivo por internet.

¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity hoy?

Se trata de la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia, uno de los concursos gastronómicos más populares de la televisión nacional. La nueva edición se estrenó el 21 de julio de 2026 por el Canal RCN y reúne nuevamente a diferentes figuras del entretenimiento colombiano, quienes buscan demostrar sus habilidades en la cocina y conquistar al exigente jurado.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

Hasta el momento, en la más reciente emisión de MasterChef Celebrity Colombia por el Canal RCN, no se ha producido ni anunciado una nueva eliminación. Esto se debe a que las pruebas de eliminación no se desarrollan necesariamente en cada episodio, sino que hacen parte de una programación establecida dentro de la dinámica de la competencia.

Por esta razón, no hay un nuevo eliminado confirmado para hoy. Los participantes continúan avanzando en el concurso y deberán enfrentar los próximos retos de cocina, en los que buscarán asegurar su permanencia y evitar quedar nuevamente en riesgo de abandonar la competencia.

MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez (Actor): Primer eliminado el 26 de julio de 2026, tras un plato de arroz con leche con brotes de cilantro.

Angélica Blandón (Actriz): Segunda eliminada el 31 de julio de 2026, tras una prueba exigente de salsas y cocciones.

Diana Mina (Periodista y presentadora): Tercera eliminada a comienzos de agosto de 2026 tras un error en su salsa durante el reto de eliminación.

¿Dónde ver en vivo y a qué hora la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026? TV y streaming

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia se puede disfrutar desde las 9:00 p. m. por el Canal RCN, a través de la señal de televisión nacional. Los espectadores también tienen la opción de seguir cada episodio mediante la app del Canal RCN en dispositivos móviles y por medio de su plataforma digital, que ofrece la señal en vivo para quienes prefieren ver el programa de manera online.

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