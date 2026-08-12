PSG conquista la Supercopa de la UEFA ante Aston Villa con un Doué decisivo

El campeón de Europa sufrió más de lo esperado, pero encontró en Doué la diferencia para imponerse al Aston Villa y levantar la Supercopa de la UEFA

Doué anota el gol del triunfo para el PSG | FIFE / AFP

El Paris Saint-Germain volvió a levantar un título europeo después de superar 2-1 al Aston Villa en una final llena de emociones, cambios de ritmo y oportunidades para ambos equipos. El conjunto dirigido por Luis Enrique golpeó en los momentos importantes, resistió la reacción inglesa y terminó celebrando una nueva conquista internacional.

El partido comenzó con un PSG dominante en la posesión, intentando imponer su estilo mediante una circulación paciente y presión inmediata tras pérdida. Aston Villa, sin embargo, no llegó como un espectador y durante los primeros minutos mostró capacidad para competir, adelantando líneas y buscando generar peligro por las bandas.

La primera gran diferencia llegó al minuto 20, cuando Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador para el conjunto parisino. Después de una recuperación rápida del balón, el atacante georgiano recibió dentro del área, recortó a un defensor y sacó un potente disparo que superó a Marco Bizot para poner el 1-0.

Aston Villa respondió con personalidad y encontró sus mejores momentos antes del descanso. El equipo inglés tuvo varias oportunidades claras, especialmente por medio de Brian Madjo, quien se convirtió en la principal amenaza ofensiva. El delantero desperdició opciones importantes e incluso estrelló un remate en el poste, pero no dejó de insistir.

La recompensa llegó justo antes del medio tiempo. Al minuto 45, Brian Madjo aprovechó otro gran servicio de John McGinn y esta vez no falló: conectó el balón dentro del área para vencer a Safonov y colocar el empate 1-1 antes del descanso.

Las estadísticas reflejaron un primer tiempo con dominio territorial del PSG, pero con mayor peligro generado por Aston Villa. El conjunto francés tuvo 67% de posesión, mientras que los ingleses registraron más remates y cuatro grandes ocasiones de gol, mostrando que el marcador estaba completamente abierto para la segunda mitad.

Para el complemento, Luis Enrique decidió mover sus piezas e ingresó a Ousmane Dembélé en lugar de Maghnes Akliouche, buscando mayor desequilibrio ofensivo. El cambio tuvo efecto inmediato y el PSG recuperó protagonismo frente a un Aston Villa que comenzó a defender más cerca de su área.

La jugada más polémica llegó al minuto 61, cuando Désiré Doué había marcado el segundo gol del PSG, pero el tanto fue anulado inicialmente por posición adelantada. Tras la revisión, la anotación fue validada y el atacante parisino quedó mano a mano para definir con tranquilidad ante Bizot y devolverle la ventaja al campeón de Europa.

Con el 2-1 en el marcador, el PSG administró los últimos minutos con mayor control. Aston Villa buscó una nueva reacción, pero encontró una defensa parisina más ordenada y un Safonov atento para evitar cualquier intento de empate, como ocurrió en una intervención clave ante un disparo de John McGinn.

La recta final estuvo marcada por el desgaste físico. Nuno Mendes terminó con problemas musculares y recibió atención médica, mientras Luis Enrique analizaba modificaciones para proteger la ventaja. Aston Villa continuó luchando, pero no logró encontrar el gol que llevara la final a otra definición.

Con el silbatazo final, el PSG confirmó su crecimiento bajo el mando de Luis Enrique y sumó otro trofeo a una etapa que busca consolidarse como una de las más exitosas en la historia del club. Aston Villa dejó una buena imagen y compitió hasta el último minuto, pero la calidad individual de Doué y la capacidad parisina para resistir marcaron la diferencia.

Brian Madjo y Désiré Doué hacen historia en la Supercopa de la UEFA

La final entre PSG y Aston Villa dejó dos marcas históricas protagonizadas por jóvenes talentos. Con apenas 17 años y 212 días, Brian Madjo se convirtió en el goleador más joven en la historia de las finales europeas tras marcar el empate del conjunto inglés antes del descanso.

El delantero del Aston Villa fue una de las figuras ofensivas del partido y, después de varias oportunidades falladas, encontró recompensa al minuto 45 con un remate tras un servicio de John McGinn para vencer al arquero del PSG y poner el 1-1 en el marcador.

Por su parte, Désiré Doué, de 21 años, también alcanzó un registro histórico al convertirse en el máximo goleador del PSG en finales europeas. Su anotación ante Aston Villa, validada tras la revisión arbitral, terminó siendo decisiva para que el conjunto francés conquistara la Supercopa de la UEFA.

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