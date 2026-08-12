Morat donará parte de sus ingresos en conciertos de Bogotá para reconstruir colegios tras el terremoto

La banda Morat donará parte de sus ingresos y habilitará puntos de donación para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

Morat donará por el terremoto | Morat oficial.

La banda colombiana Morat anunció dos iniciativas para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó. Las acciones se desarrollarán durante los seis conciertos que el grupo ofrecerá en el Movistar Arena de Bogotá, programados para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto.

A través de un comunicado, la agrupación manifestó su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia, especialmente en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia, algunas de las regiones que han reportado consecuencias tras el fuerte movimiento telúrico.

Morat habilitará puntos de donación durante sus conciertos

Ante las necesidades generadas por el terremoto, Morat anunció la habilitación de cuatro puntos para recibir donaciones en el Movistar Arena y sus alrededores. Los asistentes podrán realizar aportes económicos en la taquilla de TuBoleta del escenario bogotano y en los tres puntos de venta de merchandising oficial de la banda.

Los recursos serán canalizados a través de UNICEF, organización con la que Morat trabaja desde hace varios años. Según explicó el grupo, esta alianza permitirá que las ayudas sean destinadas de acuerdo con las necesidades y prioridades que se establezcan durante la atención de la emergencia.

De esta manera, quienes acudan a cualquiera de los seis conciertos tendrán la posibilidad de contribuir con las comunidades afectadas durante su visita al Movistar Arena. La iniciativa busca aprovechar la gran cantidad de público que congregará la residencia de la agrupación en Bogotá para sumar esfuerzos en medio de la emergencia.

Parte de los ingresos será destinada a la recuperación de colegios

La segunda medida estará directamente relacionada con los ingresos de los conciertos. Morat donará una parte de lo recaudado durante sus presentaciones en Bogotá para apoyar la recuperación y reconstrucción de colegios ubicados en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia.

La banda explicó que tomó esta decisión teniendo en cuenta que las consecuencias del terremoto no terminarán con la atención inicial de la emergencia. Por el contrario, las comunidades y territorios afectados necesitarán acompañamiento y recursos durante un periodo prolongado para avanzar en su recuperación.

“Sabemos que esto es solo un granito de arena y que queda mucho por hacer. Los invitamos a todos a sumarse”, expresó Morat en su comunicado, con el que hizo un llamado a sus seguidores para contribuir a las acciones de apoyo.

Los seis conciertos que Morat realizará en el Movistar Arena de Bogotá tienen la boletería completamente agotada, por lo que miles de asistentes tendrán la oportunidad de participar en estas iniciativas durante las fechas previstas para la residencia.

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