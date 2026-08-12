Rommel Pacheco anuncia premio económico a medallistas de los Juegos Centroamericanos 2026: esta es la cantidad que recibirán por medalla

Conade pagará cada una de las preseas obtenidas por los deportistas mexicanos en Santo Domingo 2026, donde México terminó con 407 medallas

Rommel Pacheco anuncia premio económico a medallistas | Reuters

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), anunció que los atletas mexicanos recibirán un incentivo económico por cada medalla conseguida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. México terminó la competencia con 407 preseas, distribuidas en 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, cifras con las que superó el récord nacional de 384 medallas alcanzado en Mayagüez 2010.

El titular de la Conade explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que inicialmente estaba contemplado entregar un estímulo únicamente por la presea de mayor valor conseguida por cada deportista. Sin embargo, el esquema fue modificado para reconocer todos los resultados obtenidos. “Por lo regular, solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan. Y, hablando con la presidenta, me dice: ‘Yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas’. Así que la sorpresa es que, tanto para los atletas como para los entrenadores, se les van a premiar todas las medallas obtenidas”, señaló Pacheco.

JCC 2026: ¿Cuánto dinero se llevan los deportistas mexicanos por medalla?

De acuerdo con los montos anunciados por Rommel Pacheco tras la competencia, los atletas recibirán 50 mil pesos por cada medalla de oro, 35 mil por cada plata y 15 mil por cada bronce. El propio funcionario precisó que las cantidades varían en pruebas por equipos y de conjunto, por lo que el pago final dependerá también de la modalidad en la que se haya obtenido cada presea. La inversión destinada a estos incentivos será de al menos 14 millones 450 mil pesos.

El cambio permitirá que los deportistas que subieron al podio en varias ocasiones acumulen diferentes estímulos durante la misma edición. “Ahora lo que se va a hacer es que se va a premiar todas, por ejemplo tenemos a una deportista de natación que solamente ella ganó once medallas, las once se le van a pagar”, explicó Pacheco. En total, 493 integrantes de la delegación mexicana consiguieron al menos una medalla y 91 finalizaron Santo Domingo 2026 con tres o más preseas.

Los premios se sumarán a las becas que Conade entrega de acuerdo con los resultados de cada atleta en competencias nacionales e internacionales. Pacheco explicó que actualmente la beca de mayor nivel alcanza los 55 mil pesos mensuales y recordó que existen otros estímulos, como el correspondiente al Premio Nacional de Deportes, cuyo bono se aproxima a los 800 mil pesos. Claudia Sheinbaum adelantó además que se contempla un incremento de al menos 10 por ciento en los apoyos para 2027.

¿Quiénes son los atletas mexicanos que ganaron más medallas en los Juegos Centroamericanos 2026? Top 10

Celia Pulido encabezó la lista de los atletas mexicanos con más medallas en Santo Domingo 2026 al sumar 11 preseas en natación: ocho oros, una plata y dos bronces. Detrás apareció Diego Villalobos, de natación artística, con siete medallas —cuatro oros y tres platas—, mientras Itzamary González consiguió seis oros. Con cinco preseas terminaron Marina Malpica en gimnasia rítmica, Beatriz Briones en canotaje, Marla Arellano y Joana Jiménez en natación artística, además de Byanca Rodríguez y Paulo Strehlke en natación.

Marcus Reyes, de natación, y Camila Argumedo, de natación artística, obtuvieron cuatro medallas de oro cada uno. Entre los deportistas con cinco preseas, Marina Malpica, Beatriz Briones, Marla Arellano y Byanca Rodríguez consiguieron cinco oros, mientras Paulo Strehlke y Joana Jiménez cerraron con cuatro oros y una plata.

Celia Pulido | Natación | 11 medallas (8 oros, 1 plata y 2 bronces)

Itzamary González | Natación Artística | 6 medallas (6 oros)

Marina Malpica | Gimnasia Rítmica | 5 medallas (5 oros)

Beatriz Briones | Canotaje | 5 medallas (5 oros)

Marla Arellano | Natación Artística | 5 medallas (5 oros)

Byanca Rodríguez | Natación | 5 medallas (5 oros)

Diego Villalobos | Natación Artística | 7 medallas (4 oros, tres platas)

Paulo Strehlke | Natación | 5 medallas (4 oros, 1 plata)

Joana Jiménez | Natación Artística | 5 medallas (4 oros, 1 plata)

Marcus Reyes | Natación | 4 medallas (4 oros)

Camila Argumedo | Natación Artística | 4 medallas (4 oros)

Los incentivos forman parte del apoyo proyectado hacia el siguiente ciclo internacional. Según Pacheco, durante las primeras etapas de preparación y clasificación rumbo a Santo Domingo se destinaron más de mil millones de pesos, además de 60 millones entregados al Comité Olímpico para gastos relacionados con la participación de la delegación. Con los Centroamericanos concluidos, el calendario mexicano tendrá como siguientes referencias los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Te puede interesar: