Junior tendrá estadio de lujo: revelan nuevos detalles de la remodelación del Metropolitano

El estadio promete estar a la altura de las grandes ciudades del mundo, es lo que afirmó el alcalde de Barranquilla recientemente.

Estadio Metropolitano de Barranquilla | Vizzor Image

Junior de Barranquilla no puede hacer uso del Metropolitano por estos días debido a que el estadio se encuentra en remodelación, obras que comenzaron unos meses atrás. De a poco el escenario va tomando forma y recientemente se conocieron otras novedades con las que contará dicha plaza.

No se puede dejar pasar por alto que el ‘Metro’ también es la casa oficial de la Selección Colombia para las Eliminatorias, otro aspecto que motivó a adecuarlo. Mientras los trabajaos llegan a su fin, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, aprovechó sus redes sociales para mostrar avances.

Según sus propias palabras, el Metropolitano va a estar a la altura de los grandes escenarios del mundo, con una inyección alta en cuanto a tecnología y distintos espacios para que los asistentes a eventos deportivos y demás actividades puedan tener una buena experiencia.

¿Qué tendrá el nuevo Metropolitano de Barranquilla?

El alcalde Char detalló que la cancha será híbrida, uno de los temas más importantes. Por otra parte, afirmó que se le están haciendo modificaciones a la sala de prensa, esto con el fin de que los periodistas que cubran al Junior en el fútbol colombiano o a la Selección Colombia, tengan mayores facilidades para hacer su trabajo.

La inclusión de restaurantes, cintas LED en la parte alta del estadio y camerinos más amplios, son otras de las novedades. Otro aspecto clave que reveló el mandatario es que se está cambiando la silletería.

Alejandro contó también que una solicitud que le hicieron fue aumentar el número de sanitarios, que en el Metropolitano antiguo era de 363. Al parecer petición se respondió positivamente y la plaza pasará a tener 827.

El supermetro: un estadio a la altura de los grandes escenarios del mundo.



El ‘Coloso de La Ciudadela’ quedará a otro nivel: cancha con césped híbrido, sala de prensa moderna, museos para el Junior y la Selección Colombia, restaurantes, camerinos amplios, cinta LED con… pic.twitter.com/qCZrQV9HWA — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 28, 2026

Por último, vale la pena recordar que todas esas adecuaciones deben quedar antes de la final de la Copa Sudamericana, pues Barranquilla será la sede de la vigente edición. Ese partido está pensado para jugarse el sábado 21 de noviembre.

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