“Fallamos todos”: la fuerte declaración tras el descenso de Mictlán

Uno de los referentes del grupo, el defensor William Ramírez, habló tras el resultado final y expresó su sentir sobre lo ocurrido en el torneo.

Mictlán y un duro golpe tras el descenso | Facebook: Mictlán

El descenso de Deportivo Mictlán dejó reacciones dentro del plantel tras confirmarse que el equipo no logró mantener la categoría en la temporada. El empate 1-1 ante Aurora selló su salida de la máxima división del fútbol guatemalteco.

Uno de los referentes del grupo, el defensor William Ramírez, habló tras el resultado final y expresó su sentir sobre lo ocurrido en el torneo. Sus declaraciones reflejan el momento del vestuario luego de concretarse el descenso.

Las palabras de William Ramírez

“Es un momento duro, difícil porque no se trabajó para esto, pero los responsables somos nosotros, jugamos muchas veces bien, tuvimos la oportunidad de tener resultados que nos dejaran tranquilos, pero se nos complicó, lo rescatable es que el equipo dio todo hasta el final”, dijo.

El futbolista también se refirió al desenlace de la temporada y a la sensación que deja la pérdida de la categoría. “Lastimosamente no salvamos la categoría, esto es futbol, duele y queda ofrecer disculpas, pero no sirve de nada porque fallamos adentro del campo y nos vamos con una sensación complicada”, agregó.

En sus declaraciones, Ramírez dejó abierta la posibilidad de su continuidad en el club, en medio del cierre de un ciclo deportivo complicado. “En lo personal agradezco a Mictlán y a la gente porque me han recibido con cariño, todo es recíproco y traté de dar lo mejor, pero fallamos, no queríamos esto y al final hay que ser claros, ponerle el pecho a las balas y seguir porque la vida sigue”.

El equipo de Deportivo Mictlán completó una temporada en la máxima categoría, pero no consiguió sostener la permanencia en la última jornada del torneo. Durante el campeonato, el club atravesó distintas etapas con cambios en la dirección técnica, lo que no fue suficiente para revertir la situación en la tabla. El cierre de la campaña dejó al equipo fuera de la Liga Nacional, en un proceso que ahora deberá replantearse de cara al futuro.

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