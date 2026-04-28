Atlas vs Cruz Azul en la Liguilla: precios y dónde comprar boletos para la ida y vuelta del Clausura 2026

La ida se jugará en el Estadio Jalisco, mientras que la vuelta será en el Estadio Azteca. Los boletos fueron liberados esta semana en plataformas oficiales

Atlas vs Cruz Azul precio de los boletos para la Liguilla | Imago 7

La Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX presenta un cruce de gran importancia. Cruz Azul y Atlas se enfrentarán en los cuartos de final en búsqueda del boleto a las semifinales y seguir soñando con el título de la Liga MX.

El conjunto capitalino llega a esta instancia tras cerrar la fase regular en el tercer lugar de la tabla, resultado que consiguió luego de su victoria en la última jornada ante Necaxa. El equipo enfrentó ese partido en medio de un cambio en el cuerpo técnico tras la salida de Nicolás Larcamón, situación que modificó su preparación de cara a la Liguilla.

Por su parte, Atlas aseguró su lugar en la fase final al ubicarse en el sexto puesto, luego de un triunfo en la jornada 17 de manera dramática ante el América, siendo uno de los equipos que pueden dar la sorpresa en esta ronda.

Atlas vs Cruz Azul en el Jalisco: fecha, horario y precio de los boletos

El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco. En este escenario, Atlas buscará sacar ventaja de la localía para intentar ir a la Ciudad de México a finiquitar la seie

Los boletos para este partido comenzaron su proceso de venta a través de la plataforma Fanki, donde se habilitó una preventa el 17 de abril. Posteriormente, se liberará la venta general para el público.

En cuanto a los precios, las entradas presentan distintos rangos según la ubicación dentro del estadio. Las zonas más accesibles incluyen localidades como Alta General Norte con un costo de $359 pesos, así como Alta General Oriente y Sur con precios de $515 pesos. Otras secciones como Lateral Poniente y Lateral Oriente alcanzan los $775 y $1015 pesos respectivamente.

San Matías Premier $2755

VIP Total Plya $3125

A Sur Familiar $560

Lateral Poniente $775

A Cabecera Norte $600

Alta General Oriente $515

Alta General Sur $515

Alta General Poniente $470

Alta General Norte $359

Lateral Oriente $1015

Poniente Central $905

Corner $755

Cruz Azul vs Atlas en el Azteca: fecha, horario y precio de los boletos

El encuentro de vuelta se disputará el sábado 9 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Azteca, siendo el segundo partido que Cruz Azul dispute en este recinto tras su remodelación. Para este partido, los boletos aún no han sido liberados al público. Sin embargo, se prevé que el proceso de venta se realice a través de la misma plataforma digital utilizada para el encuentro de ida.

El regreso al Estadio Azteca en una instancia de Liguilla representa un factor relevante para Cruz Azul, que tendrá la oportunidad de cerrar la serie en casa. La disponibilidad de boletos y sus precios serán anunciados en los días previos al encuentro.

Liga MX: ¿Dónde comprar los boletos para los partidos del Atlas vs Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026?

La distribución de boletos para ambos encuentros se realiza mediante plataformas digitales autorizadas por los clubes. En este caso, Fanki es el canal designado para la venta del partido de ida y se espera que también gestione la venta del duelo de vuelta. Los aficionados pueden acceder a la compra de entradas mediante registro en la plataforma, donde se habilitan fases de preventa y venta general.

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