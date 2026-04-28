América vs ‘Los Grandes’: el Rey de la regularidad en la Liga MX

Las Águilas llevan 17 torneos consecutivos clasificando a la Liguilla por el título del fútbol mexicano

América, el más consistente de los cuatro grandes. | Claro Sports

En el ecosistema de la Liga MX, la palabra ‘grandeza’ suele ser un concepto subjetivo que se disputa entre vitrinas y popularidad. Sin embargo, cuando los datos fríos entran en la conversación, la subjetividad desaparece. Al cierre de la fase regular del Clausura 2026, el Club América ha sellado una marca que humilla la gestión de sus perseguidores históricos: 17 liguillas consecutivas sin faltar a la cita por el título.

Mientras el conjunto de Coapa ha convertido la fase final en su hábitat natural bajo la presidencia de Santiago Baños, equipos como Guadalajara, Cruz Azul y Pumas han navegado en un mar de irregularidad, cambios de timón y ausencias que ponen en tela de juicio su estatus de dominio.

El espejismo de la competencia: ¿Dónde están los otros ‘Grandes’?

La comparativa estadística en el periodo Apertura 2017 – Clausura 2026 revela una realidad cruda. En estos 17 torneos, la efectividad del América ha sido del 100%, un hito que ningún otro club de los llamados ‘cuatro grandes’ ha podido siquiera rozar.

Chivas: El Rebaño de los altibajos

El Club Deportivo Guadalajara vive hoy un resurgimiento bajo el mando de Gabriel Milito, terminando el Clausura 2026 en la segunda posición general. Sin embargo, la memoria histórica reciente no es tan benevolente. Tras el título del Clausura 2017, Chivas cayó en un bache de dos años y cuatro torneos consecutivos sin calificar a la Liguilla.

En total, el Rebaño suma apenas 10 clasificaciones en este periodo de 17 torneos, lo que representa una efectividad apenas superior al 58%. La inestabilidad en el banquillo y la dirección deportiva han hecho que, mientras el América es un invitado permanente, Chivas sea un asistente intermitente.

Cruz Azul: Entre la novena y la inconsistencia

La Máquina ha tenido una década de contrastes. El punto más alto fue el fin de la sequía con el título del Guard1anes 2021. No obstante, su camino ha estado marcado por periodos oscuros, como la racha negativa entre 2014 y 2017 donde el protagonismo se perdió por completo.

En el conteo acumulado de los últimos 10 años, Cruz Azul registra 11 clasificaciones a la fase final. Aunque actualmente ostentan el liderato de puntos anual en 2026 bajo la gestión de Joel Huiqui, la institución ha fallado en construir la racha de asistencia perfecta que presume su máximo rival.

Pumas UNAM: La resurrección del líder

El caso de Pumas es, quizá, el más dramático. El conjunto universitario llega al Clausura 2026 como el superlíder absoluto con 36 unidades, estableciendo un récord de puntos para la institución en torneos cortos.

Pero el liderato actual no borra una década de carencias. Pumas es el equipo con menos Liguillas disputadas de los grandes en este periodo, acumulando solo 9 apariciones en fases finales. Con una sequía de títulos de liga que ya alcanza los 15 años, el conjunto del Pedregal ha pasado más tiempo reconstruyéndose que compitiendo en las instancias definitivas.

Comparativa de asistencia a Liguilla (2017-2026)

Club | Liguillas en 17 torneos | Efectividad | Títulos de Liga en el periodo

Club América | 17 | 100% | 4 (AP18, AP23, CL24, AP24)

Cruz Azul | 11 | 64% | 1 (GUARD21)

Guadalajara | 10 | 58% | 0 (último en CL17)

Pumas | 9 | 52% | 0 (último en CL11)

¿Por qué el América es el único invicto en clasificaciones?

La clave reside en la estructura. Mientras Chivas, Cruz Azul y Pumas han cambiado de proyecto deportivo casi anualmente, el América ha mantenido una columna vertebral administrativa. Bajo Santiago Baños, el equipo ha transitado por cuatro procesos técnicos estables (Herrera, Solari, Ortiz y Jardine), asegurando siempre la rentabilidad de puntos en fase regular.

La llegada de André Jardine en 2023 no hizo más que potenciar este sistema, logrando una efectividad del 100% en clasificaciones y un tricampeonato histórico que deja a sus competidores en una crisis de identidad deportiva.

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