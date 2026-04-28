Luis Enrique, tras el triunfo del PSG al Bayern: “Ha sido el mejor partido en el que he estado”

El técnico del PSG analizó el 5-4 ante Bayern en París, destacó la intensidad y anticipó una vuelta igual de exigente

El técnico asturiano aplaudió la victoria de su equipo | Reuters

El Paris Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Munich en la ida de semifinales de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes. El equipo dirigido por Luis Enrique remontó tras iniciar en desventaja, alcanzó un 5-2 parcial en el segundo tiempo y resistió en el cierre para mantener una ventaja mínima de cara al partido de vuelta.

El conjunto parisino reaccionó después del penal de Harry Kane que adelantó a los visitantes, se fue al descanso con ventaja de 3-2 y amplió la diferencia en la segunda mitad con un tramo de alta efectividad ofensiva. Sin embargo, el Bayern recortó distancias con dos goles en la recta final, para dejar la eliminatoria abierta.

Tras el partido, Luis Enrique analizó el desarrollo del encuentro, el ritmo de juego y la respuesta de su equipo ante un rival que presionó hasta el final:

“Demostramos qué clase de equipo somos. Nunca había vivido un partido con tanta intensidad y tantas ganas de ganar. La afición de ambos equipos está feliz de ver este espectáculo. Físicamente, no bajamos el ritmo. Nunca había visto un ritmo así. Hay que felicitar a ambos equipos y a todos los jugadores. Cuando tienes una ventaja de tres goles, el rival arriesga mucho, y son de un nivel muy alto. Fue difícil, y será igual en el partido de vuelta. Es solo el tercer partido que pierden esta temporada. Estamos contentos. Ambos equipos demostraron su carácter”, admitió.

El entrenador español también calificó el encuentro como el más exigente que ha dirigido en su carrera, en función del ritmo y la exigencia física mostrada por ambos equipos durante los 90 minutos: “Ha sido el mejor partido que he estado como entrenador, muy intenso y un ritmo tremendo. Se ha demostrado porque somos los campeones y ellos porque son los que menos pierden esta temporada en Europa. Muy contentos y la vuelta va a volver a ser una fiesta”.

La ventaja de tres goles y la pérdida de control

Luis Enrique detalló que el inicio del partido fue favorable al Bayern, con un dominio claro en ritmo e iniciativa que obligó al PSG a replegarse en los primeros minutos. Señaló de forma puntual el impacto de Michael Olise y Luis Díaz en ese tramo, al generar desequilibrio constante y situaciones de peligro.

A partir de ahí, explicó como su equipo logró revertir el escenario con eficacia en acciones puntuales, antes de ajustar en el descanso para ordenar la presión y mejorar la ocupación de espacios en la segunda mitad. También reconoció que, tras colocarse 5-2, el equipo perdió intensidad sin balón, dejó de presionar con la misma coordinación y permitió al Bayern generar llegadas que derivaron en los goles del cierre.

“Ellos empiezan mejor el partido. ¡Olise y Luis Díaz madre mía de donde han salido esos jugadores! Nos costó un poco al principio. Le damos la vuelta con dos rematadas porque tenemos mucha energía. En el descanso hemos intentado calmarnos, y en la segunda parte hemos estado mejor, hemos estado efectivos, nos hemos puesto con 5 a 2 y ahí no hemos presionado igual y nos han creado peligro y goles. Hemos ganado y lo hubiera firmado antes de empezar”, explicó.

La serie se definirá en Alemania el próximo miércoles 6 de mayo con un margen mínimo para el PSG y un Bayern que mantiene opciones tras recortar la desventaja en los minutos finales del primer partido.

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