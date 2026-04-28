¿Cuántas veces un sembrado #8 eliminó a un #1 en los Playoffs NBA?

Orlando Magic está a una victoria de eliminar al mejor de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, buscando una campanada pocas veces vista en la historia de la postemporada

Orlando tiene a Detroit abajo 3-1 | Fernando Medina / NBAE / Getty Images via AFP

Solo los San Antonio Spurs y los campeones Oklahoma City Thunder ganaron más partidos de temporada regular que los Detroit Pistons. La mejor campaña desde el 2006 para el equipo que les hacía creer no solo en su primera serie ganada desde 2008, sino que pudieran llegar lejos en la postemporada.

El sueño se está volviendo en pesadilla por culpa del Magic. Orlando fue una de las mayores decepciones de la temporada, ya ningún equipo que llegó a la postemporada ganó menos juegos que su momio antes de la campaña, -6.5: 45 triunfos ante una expectativa de 51.5. Clippers, Warriors, Bucks, Kings, Grizzlies, Mavericks y Pacers estuvieron peor, pero no llegaron a los Playoffs. Con la espalda contra la pared, Paolo Banchero y compañía dieron con la tecla en la final del Play In ante Charlotte y tienen en un hoyo 1-3 al mejor equipo de la Conferencia Este

En la historia de los Playoffs de la NBA, solo en seis ocasiones el octavo sembrado logró eliminar al primero en una serie, y dos lo hicieron cuando la primera ronda era a ganar tres de cinco partidos. El primero en hacerlo fueron los Denver Nuggets en 1994 ante los Seattle SuperSonics, dejando para la historia la imagen de Dikembe Mutombo, tendido en el suelo llorando tras conseguir la victoria en el Juego 5.

THE MUTOMBO GAME ☝️



On May 7, 1994 the Nuggets upset the Sonics and became the 1st ever 8-seed to beat the 1-seed.



Dikembe Mutombo:

8 points

15 rebounds

8 blocks



(via @DNVR_Sports)pic.twitter.com/nLyEUm2LRX — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 30, 2024

La segunda ocasión fue en 1999, la temporada de la huelga tras el retiro de Michael Jordan que vio a los Knicks ganar el Juego 5 en Miami con el tiro de último segundo de Allan Houston con 0.8 segundos para ganarlo 78-77.

22 YEARS AGO TODAY

Allan Houston knocked down this game winner to eliminate the No. 1 seed Miami Heat.



The 8th seed Knicks swept the Hawks in the 2nd round, beat the Pacers then lost to the Spurs in the NBA Finals.

pic.twitter.com/ttUsITHhgk — Ballislife.com (@Ballislife) May 16, 2021

En 2007 se dio la primera victoria en series al mejor de siete. Los ‘We Believe Warriors’ de Baron Davis y Stephen Jackson tumbaron a los Mavericks del que sería el MVP de la temporada, Dirk Nowitzki, el año después de que Dallas se quedó a dos victorias del campeonato. Golden State llevaba desde 1994 sin llegar siquiera a la postemporada y es equipo revivió el baloncesto en la bahía.

Final 1:15 WILD ENDING "We Believe" Warriors vs Mavericks In 2007 Playoffs. pic.twitter.com/vdT3UsO1yA — NBA Replays (@NBAReplays_) April 6, 2026

Las lesiones serían protagonistas en las siguientes tres veces que el 8 tumbó al 1. En 2011, la baja de Manu Ginobili en el Juego 1 abrió la puerta par que Memphis robara la localía y terminara venciendo 4-2 a los Spurs de San Antonio. Fue el inicio de los Grit and Grind Grizzlies de Zach Randolph, Tony Allen, Marc Gasol y Mike Conley, con la primera serie ganada en la historia de la franquicia.

Al año siguiente, la decisión de Tom Thibodeau de mantener a Derrick Rose en cancha en el Juego 1, pese a que tenían casi 20 puntos de ventaja en el último cuarto y por 12 con un minuto, terminó en la lesión de rodilla que cambió la carrera del base. Los 76ers ganaron el Juego 2, Chicago no superó los 82 puntos el resto de la serie, que concluyo con un 79-78 en el Juego 6.

La última victoria de un 8 contra un 1 fue en 2023. Giannis Antetokounmpo salió lesionado en el Juego 1, que los Bucks perdieron. Milwaukee no contó con el griego en los siguientes dos partidos y aunque volvió para el Juego 4, Jimmy Butler estuvo en modo Playoff Jimmy para ganar 119-114 y 128-126 en tiempo extra y dejar en el camino al primero del Este.

1994: Denver Nuggets 3-2 a Seattle SuperSonics

3-2 a Seattle SuperSonics 1999: New York Knicks 3-2 a Miami Heat

3-2 a Miami Heat 2007: Golden State Warriors 4-2 a Dallas Mavericks

4-2 a Dallas Mavericks 2011: Memphis Grizzlies 4-2 a San Antonio Spurs

4-2 a San Antonio Spurs 2012: Philadelphia 76ers 4-2 a Chicago Bulls

4-2 a Chicago Bulls 2023: Miami Heat 4-1 a Milwaukee Bucks

El antecedente de una remontada 1-3

Detroit tiene que hacer historia o serán historia. Los Pistons deben remontar una desventaja de 1-3, algo que solo 13 de 298 equipos han conseguido en la historia de la NBA. Hay un primero que ya remontó ante un octavo y fueron ellos mismos, en 2003, curiosamente también ante Orlando.

El Magic de Tracy McGrady vivieron el primer gran colapso de Doc Rivers al dejar ir esa ventaja de 3-1 y no estuvieron cerca de terminar la serie: perdieron por al menos 15 puntos cada uno de los últimos tres juegos, 64 puntos en total. Esa fue una de cuatro series en que la que el primero preclasificado ganó 4-3. Hay otros siete antecedentes hay de una serie que se definió en un Juego 5 de de matar o morir:

2014: Indiana Pacers 4-3 Atlanta Hawks

4-3 Atlanta Hawks 2014: San Antonio Spurs 4-3 Dallas Mavericks

4-3 Dallas Mavericks 2008: Boston Celtics 4-3 Atlanta Hawks

4-3 Atlanta Hawks 2003: Detroit Pistons 4-3 Orlando Magic

4-3 Orlando Magic 2002: New Jersey Nets 3-2 Indiana Pacers

3-2 Indiana Pacers 2000: Indiana Pacers 3-2 Milwaukee Bucks

3-2 Milwaukee Bucks 2000: Los Angeles Lakers 3-2 Sacramento Kings

3-2 Sacramento Kings 1998: Utah Jazz 3-2 Houston Rockets

3-2 Houston Rockets 1994: Atlanta Hawks 3-2 Miami Heat

3-2 Miami Heat 1993: Phoenix Suns 3-2 Los Angeles Lakers

3-2 Los Angeles Lakers 1991: Portland Trail Blazers 3-2 Seattle SuperSonics

Te puede interesar: