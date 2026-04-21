¡Es oficial! Lupita Villalobos se baja de la pelea de Supernova 2026: esta es la razón

La organización, en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México reveló que la influencer pasa por una condición médica que le impide participar

La influencer no enfrentará a Kim Shantal | IG: lupitavillalobossbeltran

La función de boxeo Supernova Génesis 2026 sufrió una baja de última hora. A través de un comunicado oficial emitido por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización del evento, se confirmó que Lupita Villalobos no podrá participar en la pelea programada ante Kim Shantal, generando cambios en la cartelera a pocos días del espectáculo.

¿Por qué Lupita Villalobos no estará en la pelea de Supernova: Génesis 2026?

De acuerdo con el comunicado, Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural tras evaluaciones médicas realizadas en los últimos días. Esta condición llevó a que la Comisión de Box de la Ciudad de México no le otorgara la autorización para competir en la función del próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

El documento también señala que la creadora de contenido se encuentra estable y bajo supervisión médica, enfocada en su recuperación. Además, se dejó claro que la decisión se tomó siguiendo protocolos de seguridad y recomendaciones médicas, priorizando su salud por encima de cualquier otro aspecto. La organización informó que ya trabaja en la búsqueda de una nueva rival para Kim Shantal, la cual será anunciada en los próximos días.

Fue la misma Lupita Villalobos quien, por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer el comunicado, sin ofrecer alguna otra declaración. El post fue respondido por varias figuras de redes sociales, quienes mostraron su completo apoyo. Destaca el mensaje de la propia Kim Shantal, quien le desea una pronta recuperaciópn. “La salud siempre va primero. De corazón le deseo a Lupita una pronta y total recuperación”.

Supernova 2026: fecha, horario y cartelera completa

El evento Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, con inicio programado a las 19:00 horas, tiempo del centro del país. La función reunirá a figuras del entretenimiento digital en una serie de combates que buscan replicar el impacto de la edición anterior. La cartelera se conforma de la siguiente manera:

Alana Flores vs Flor Vigna

Milica vs Ari Geli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El Abraham vs Nando

Lonche vs Willito

La pelea entre Lupita Villalobos y Kim Shantal queda pendiente de confirmación tras la baja de Villalobos, mientras la organización define a la nueva participante.

Supernova continúa posicionándose como un evento que mezcla boxeo con contenido digital, y pese a este cambio, la expectativa se mantiene de cara a una función que reunirá a creadores de contenido, influencers y celebridades en el ring.

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