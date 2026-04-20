Caminar 20 minutos diarios, estiramientos y trabajar el equilibrio: ejercicios para mayores de 55, recomendados por especialistas

También es importante hacer algunos ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos

La importancia de caminar unos minutos al día después de los 55 años | Reuters

La actividad física se mantiene como uno de los factores que influyen en la salud y en la calidad de vida de las personas. Su práctica contribuye al funcionamiento del sistema cardiovascular, al control del peso corporal y a la regulación del sueño. También interviene en la liberación de endorfinas y en la reducción del estrés.

A partir de los 55 años, la actividad física adquiere un papel en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 150 y 300 minutos de ejercicio moderado por semana, lo que equivale a cerca de 30 minutos al día, junto con actividades de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

¿Cuáles son los beneficios de caminar 20 al día?

Caminar al menos 20 minutos diarios forma parte de las recomendaciones para mantener la movilidad y la salud cardiovascular. Este hábito permite activar el cuerpo sin necesidad de equipos especializados y puede realizarse en distintos entornos. También contribuye a mantener la circulación y a reducir el riesgo de padecimientos relacionados con el sedentarismo.

Además, esta práctica facilita la incorporación de una rutina constante. Caminar todos los días ayuda a mantener la autonomía en actividades cotidianas y a conservar la movilidad en etapas avanzadas de la vida. Su accesibilidad permite que más personas puedan adoptarla como parte de su día a día.

¿Cuáles son los beneficios de los estiramientos suaves?

Los estiramientos suaves permiten movilizar las articulaciones y preparar el cuerpo para otras actividades. Realizarlos al inicio o al final del día ayuda a mantener la flexibilidad y a disminuir la rigidez corporal. También favorecen la coordinación de movimientos y el control del cuerpo.

Este tipo de ejercicios puede realizarse sin necesidad de supervisión constante, siempre que se ejecuten de forma controlada. Los estiramientos forman parte de una rutina que busca mantener la funcionalidad del cuerpo en personas mayores de 55 años.

¿Cuáles son los beneficios de trabajar el equilibrio?

El trabajo de equilibrio se enfoca en la estabilidad corporal y en la coordinación. Ejercicios como mantenerse sobre un pie durante algunos segundos ayudan a fortalecer la capacidad de control del cuerpo. Esta práctica contribuye a reducir el riesgo de caídas.

Algunos especialistas señalan que el equilibrio y la coordinación deben integrarse junto con el ejercicio cardiovascular y la fuerza, ya que con el paso de los años se va perdiendo masa muscular, la cual es importante cuando uno llega a la mayoría de edad para poder valerse por sí mismo.

Rutinas recomendadas para mayores de 55 años

El envejecimiento activo incluye la actividad física, el aprendizaje continuo y la interacción social. Este enfoque busca mantener la calidad de vida mediante hábitos que involucren movimiento y participación en el entorno. La práctica constante de ejercicio forma parte de esta estrategia.

Entre las recomendaciones se encuentran caminar al menos 20 minutos diarios, usar escaleras en lugar de elevadores, realizar estiramientos y practicar ejercicios de equilibrio. Estas acciones permiten integrar el ejercicio en la rutina diaria y mantener la actividad física en personas mayores de 55 años.

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