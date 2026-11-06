Karely Ruiz confirma pelea en Supernova 2027: la función de boxeo entre creadores de contenido

La influencer confirmó su regreso al cuadrilátero en 2027, explicó por qué eligió Supernova y habló sobre su preparación para el siguiente combate

Ruíz y Shantal regalaron un gran espectáculo | @supernovaboxing

Karely Ruiz volverá a subir al ring en 2027 como parte de una edición de Supernova, luego de participar en dos combates de boxeo durante 2026. La creadora de contenido confirmó que ya comenzó su preparación para el siguiente enfrentamiento, aunque todavía desconoce quién será su contrincante.

La regiomontana también explicó los motivos por los que decidió continuar en Supernova en lugar de regresar a Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris. Además, recordó su derrota frente a Marcela Mistral y reconoció que la preparación fue uno de los factores que influyeron en aquel resultado.

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Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, Karely Ruiz anunció que tiene previsto disputar su tercer combate de boxeo en 2027. La influencer aseguró que su participación será en Supernova, aunque por el momento no se ha establecido la fecha del evento ni se ha anunciado a su oponente. “Apenas están buscando contrincante, pero sí, el próximo año sí voy a pelear”, declaró.

Mientras se define el enfrentamiento, Ruiz señaló que lleva dos meses entrenando con la intención de llegar en condiciones para competir. Su preparación comenzó después de las experiencias que tuvo en el cuadrilátero durante 2026, cuando enfrentó a Marcela Mistral y Kim Shantal.

La creadora de contenido también reconoció que uno de los aspectos que necesita modificar es la manera en la que afronta los entrenamientos, después de identificar errores en su preparación para su primera pelea.

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Karely Ruiz explicó que su decisión de participar nuevamente en Supernova está relacionada con la experiencia que tuvo con la organización y las condiciones de producción que encontró durante su participación anterior.

La influencer descartó regresar a Ring Royale, donde debutó como boxeadora en marzo de 2026, y confirmó que su siguiente presentación será bajo la organización de Supernova. “Sí me voy a subir, no en Ring Royale, me voy a ir a otra… a Supernova”, expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, la forma de trabajar de Supernova y los recursos destinados a la producción influyeron en su elección. Con ello, Ruiz continuará su participación en los eventos de boxeo entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento, aunque todavía no se ha informado quién podría enfrentarla.

¿Cuándo fue la última vez que Karely Ruiz tuvo una pelea de box?

La participación más reciente de Karely Ruiz en un combate de boxeo ocurrió el 26 de abril de 2026, cuando enfrentó a Kim Shantal durante Supernova Génesis, celebrado en la Arena Ciudad de México.

En aquella ocasión, Ruiz consiguió la victoria por decisión dividida después de tres asaltos, resultado con el que se recuperó de la derrota sufrida en su debut. Su primera pelea se celebró el 15 de marzo de 2026, durante Ring Royale, en la Arena Monterrey. La regiomontana se enfrentó a Marcela Mistral, quien obtuvo el triunfo por decisión unánime tras tres rounds.

Al recordar ese enfrentamiento, Karely reconoció que no dedicó el tiempo necesario a su preparación y que subestimó las exigencias del combate. “Me confié de más, entrené menos”, admitió. Con una victoria y una derrota en sus dos presentaciones de 2026, Karely Ruiz buscará sumar otro resultado a su trayectoria en el boxeo cuando regrese a Supernova en 2027.