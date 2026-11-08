La Mansión VIP 2: ¿Quiénes son los participantes, a qué hora inicia hoy 8 de noviembre y dónde ver en vivo?

El reality de HotSpanish regresa con 16 habitantes, transmisión gratuita por YouTube y un premio de 2 millones de pesos para el ganador

¿Quiénes son los participantes de La Mansión VIP 2? Lista completa | La Mansión VIP

La Mansión VIP 2 inicia este domingo 8 de noviembre de 2026 con una nueva edición del reality organizado por HotSpanish, que reunirá a 16 participantes durante aproximadamente un mes. Los habitantes tendrán que compartir espacios, cumplir reglas, superar pruebas y evitar las eliminaciones para llegar a la etapa final de la competencia.

Entre los nombres anunciados antes del estreno aparecen Karely Ruiz, Bellakath, Paolita Suárez, Rod Contreras y Cintia Cossio, además de otras personalidades vinculadas con la música y las redes sociales. Hasta el sábado 7 de noviembre se habían revelado 10 de los 16 concursantes, por lo que seis identidades permanecían pendientes de confirmación.

La dinámica combinará pruebas, nominaciones, recompensas y castigos durante los 30 días de convivencia. Algunos desafíos permitirán acceder al cuarto VIP o conseguir mejores alimentos, mientras otros resultados pueden enviar a los participantes a la denominada cárcel del programa. El ganador recibirá un premio de 2 millones de pesos, sujeto a los impuestos correspondientes.

¿A qué hora inicia La Mansión VIP 2, hoy 8 de noviembre y dónde ver en vivo?

La segunda temporada de La Mansión VIP comienza este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La primera emisión presentará oficialmente a los habitantes y marcará el comienzo de la convivencia dentro de la casa.

La transmisión podrá seguirse gratis a través del canal HotSpanish Vlogs en YouTube, sin necesidad de contratar una plataforma adicional. Además de las galas, el programa tendrá una señal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para seguir lo que ocurra dentro de la casa durante la competencia.

¿Quiénes son los participantes de La Mansión VIP 2? Lista completa

La Mansión VIP 2 tendrá 16 participantes, aunque hasta antes del estreno solamente se habían confirmado 10 nombres. Los anunciados son Karely Ruiz, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Paolita Suárez, Doña Alegría, Cintia Cossio, Rod Contreras y Bellakath.

Karely Ruiz es modelo e influencer originaria de Monterrey; Itatí López se dedica a la creación de contenido y al sector de la belleza; Tony Aguirre es cantante de música regional mexicana; João Ferreira es creador de contenido brasileño; y Edwin Mendoza es conocido por sus videos de baile y entretenimiento. Paolita Suárez forma parte de Las Perdidas, mientras Doña Alegría es Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris.

La lista conocida antes del comienzo se completa con la colombiana Cintia Cossio, Rod Contreras y Bellakath. Los seis lugares restantes deberán conocerse conforme avance el estreno o mediante los anuncios oficiales del programa, por lo que la alineación de 16 habitantes todavía no estaba completamente revelada antes de la primera emisión.

Karely Ruiz

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría

Cintia Cossio

Rod Contreras

Bellakath

Bellakat última participante revelada.



Nos vemos este 8 de noviembre con más sorpresas🧨 #LaMansionVip pic.twitter.com/l1AiqigtUS — La Mansion Vip (@lamansionvipmx) November 6, 2026

¿Quién ganó La Mansión VIP temporada 1?

Sol León fue la ganadora de la primera temporada de La Mansión VIP y recibió el premio de 2 millones de pesos después de imponerse en la edición inaugural del reality organizado por HotSpanish. El monto anunciado para la segunda temporada será el mismo.

Ahora, los 16 nuevos habitantes buscarán repetir ese recorrido durante aproximadamente un mes de competencia. Solo uno llegará al final como ganador de La Mansión VIP 2 y podrá quedarse con los 2 millones de pesos, después de superar las pruebas, nominaciones y eliminaciones previstas por la producción.