¡Jamaica sueña con el Mundial! Rudolph Speid confía en dar la sorpresa ante el Congo

El técnico de la selección jamaiquina reconoce el potencial de los africanos, pero se ilusiona con ver a los Reggae Boyz en la Copa del Mundo 2026

La selección de Jamaica se juega uno de los partidos más importantes de su historia reciente. En el repechaje rumbo al Mundial 2026, los Reggae Boyz enfrentarán a la República Democrática del Congo con la intención de regresar a una Copa del Mundo después de casi tres décadas de ausencia, encuentro en el que tienen la gran ilusión de quedarse con el boleto.

El técnico Rudolph Speid dejó claro que su equipo no parte como favorito, pero sí mantiene la confianza en competir y buscar la clasificación. El estratega reconoce el nivel del rival, pero sostiene que Jamaica cuenta con los argumentos para pelear el boleto.

“Sabemos lo que el Congo trae. Es un equipo mucho mejor… tienen jugadores de calidad en todo el mundo. Va a ser interesante”, señaló Rudolph Speid, previo al encuentro de este martes 31 de marzo en el Estadio Guadalajara, destacando las similitudes físicas y futbolísticas entre ambos equipos.

Lejos de asumir una postura de inferioridad, Speid comparó el escenario con una historia conocida en el deporte. El técnico consideró que el duelo puede interpretarse como un enfrentamiento desigual, pero con margen para sorprender, en un contexto similar al de David contra Goliat, donde el resultado no está definido antes de jugarse.

Jamaica llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Nueva Caledonia, resultado que lo colocó a un partido de la clasificación mundialista. Sin embargo, el propio entrenador evitó cualquier exceso de confianza tras ese triunfo. “No nos hacemos ilusiones”, advirtió, al dejar claro que el objetivo aún no está cumplido.

El técnico también subrayó que el equipo africano representa una exigencia distinta en comparación con su anterior rival. “Son un equipo de primer nivel… será un desafío interesante”, explicó, al referirse a la calidad de los futbolistas congoleños que militan en ligas importantes.

El partido se disputará este martes 31 de marzo en Guadalajara, en un duelo único que definirá a uno de los últimos clasificados al Mundial 2026. El ganador se integrará al Grupo K junto a selecciones como Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Para Jamaica, el encuentro representa la oportunidad de volver a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia, tras su única participación en Francia 1998. Speid apuesta por un equipo que compita sin complejos y que intente romper los pronósticos en una noche que puede marcar el futuro del fútbol jamaicano.

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