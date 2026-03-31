Bélgica prepara cambios ante México: Rudi García confirma rotaciones para el duelo en Chicago

El entrenador de la selección belga aclara que no tuvo nada que ver con la salida de Hirving ‘Chucky’ Lozano del Napoli

Rudi García prepara cambios para enfrentar a México. | Reuters

De cara al partido de preparación contra México, la selección de Bélgica no llegará con el mismo once que enfrentó a Estados Unidos hace unos días. Rudi García adelantó que su equipo tendrá modificaciones importantes, en un duelo que servirá para probar variantes antes de la Copa del Mundo 2026.

El técnico del conjunto belga, anunció en la conferencia de prensa previa al encuentro de este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, que su estrategia está en hacer algunos movimientos ante el cuadro Tricolor. “Habrá rotaciones y solamente ocuparemos uno o dos de los que fueron titulares para el siguiente partido, si quieren decirle a mi colega Javier Aguirre”, declaró, García, en referencia al cuadro que goleó 5-2 a Estados Unidos.

El planteamiento del entrenador apunta a dar minutos a otros futbolistas dentro de una plantilla con nombres consolidados en el fútbol europeo. Jugadores como Axel Witsel, Youri Tielemans, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Timothy Castagne y Nathan De Cat se perfilan para iniciar ante el Tricolor.

La decisión de realizar cambios responde a la carga de partidos y a la intención de observar variantes tácticas. Bélgica viene de un resultado amplio frente a Estados Unidos, lo que permite al cuerpo técnico ajustar su alineación sin perder competitividad en el campo.

Para México, el duelo representa una prueba ante un rival con futbolistas que militan en ligas de alto nivel. Aunque no repita su once titular, el conjunto belga mantiene una base de jugadores con experiencia internacional, lo que eleva la exigencia para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

El partido en Chicago forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Este tipo de encuentros permite evaluar opciones y medir el rendimiento de distintos jugadores en escenarios de alta exigencia.

Las rotaciones de Bélgica abren un escenario distinto al esperado inicialmente, con una alineación que podría mostrar nuevas combinaciones y darle protagonismo a futbolistas que buscan consolidarse dentro del equipo europeo.

Rudi García y su postura sobre Hirving ‘Chucky’ Lozano

El técnico belga aprovechó la conferencia de prensa para también hablar sobre Hirving Lozano, a quien dirigió durante su etapa en el Napoli. García dejó claro que su intención era mantener al mexicano en el equipo italiano por su aporte dentro del campo.

“Tuve el placer de ser su entrenador en el Napoli. La salida del Chucky Lozano fue aparte, yo en realidad quería que se quedara con el equipo, porque era un jugador que marcaba muy bien, que daba pases a gol, tenía pases decisivos, aportaba mucho al equipo”, explicó el estratega.

El entrenador también aclaró que la salida del atacante no dependió de él. “La salida de él, del Napoli, tuvo que ver más con el equipo y la dirigencia, no conmigo”, añadió, dejando en claro que su postura siempre fue contar con el mexicano dentro del plantel.

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