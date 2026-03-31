Raskin elogia a Ochoa antes del México vs Bélgica: “Memo siempre fue súper profesional, gran portero”

Raskin recuerda su etapa con Ochoa en Bélgica y advierte sobre la intensidad de México previo al amistoso en Chicago

Raskin recuerda su etapa con Ochoa en Bélgica. Imago 7 | Claro Sports

Nicolás Raskin, mediocampista del Rangers de Escocia y seleccionado de Bélgica, destacó la figura de Guillermo Ochoa en la previa del partido amistoso ante México que se disputará en el Soldier Field de Chicago. El futbolista belga compartió vestidor con el guardameta mexicano durante su etapa en el Standard de Lieja, donde pudo conocer de cerca su profesionalismo.

“Memo siempre fue súper profesional, gran portero y también fue un gran compañero”, expresó Raskin en conferencia de prensa, quien recordó con respeto su paso junto a Ochoa en el fútbol belga.

El mediocampista también señaló su ilusión por el proceso rumbo al Mundial. “Nosotros nos estamos preparando, siempre es un sueño jugar la Copa del Mundo, estoy muy emocionado de que llegue”, añadió.

Sobre el rival, el jugador reconoció que no sigue de cerca la Liga MX, pero sí tiene referencias del estilo de la selección mexicana. “Siendo honesto no sigo la liga, un poco la selección; sé que México tiene intensidad, agresividad, sé que estarán listos para el juego de mañana”, comentó.

Raskin dejó claro que Bélgica buscará aprovechar su potencial ofensivo para imponer condiciones en el encuentro. “Creo que estamos tratando de vernos bien, de hacer lo mejor, estamos buscando hacer algo importante y dar alegrías a la gente. Tenemos una línea ofensiva importante, es bueno que pudiéramos anotar tanto”, explicó.

El duelo entre Bélgica y México de este martes 31 de marzo servirá como preparación en la Fecha FIFA, en un escenario emblemático como el Soldier Field, donde ambas selecciones buscarán afinar detalles rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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