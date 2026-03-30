Independiente Medellín vs América de Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Poderoso’ se juega su última oportunidad para no descolgarse más de la zona media en la tabla.

Medellín vs América, en vivo (Claro Sports)

Lunes santo con fútbol colombiano. El primero de dos platos será en Medellín, pues el DIM, necesitadísimo de puntos, tendrá una prueba de fuego ante el América de Cali. Los ‘Poderosos’ tienen casi que su último tiquete para soñar con los playoffs, previo al inicio de la Copa Libertadores.

El América, del otro lado, tiene un incómodo panorama. Viene de sufrir una apática igualdad sin goles ante Llaneros, hecho por el cual se le complica el asunto al elenco dirigido por David González. Duelo con urgencias para los dos equipos.

Horario del partido Independiente Medellín vs América hoy 30 de marzo

Este compromiso, válido por la jornada 14 del campeonato, tendrá su pitazo inicial en el Atanasio Girardot a las 6:10 de la tarde (hora local). El arbitraje estará a cargo de José Ortiz (Norte de Santander) y el VAR de Esnaider Pontón (Bogotá).

Alineaciones de Independiente Medellín vs América para la fecha 14, al momento

Así forma el DIM: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Frank Fabra; John Edwin Montaño, Francisco Chaverra y Diego Moreno. DT: Alejandro Restrepo.

Así forma el América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Darwin Machís; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. DT: David González.

¿Quién transmite en vivo el Independiente Medellín vs América y dónde mirar en TV y streaming?

En este caso, la señal de Win+ Fútbol es la que ofrecerá los detalles de este duelo crucial entre ‘Poderosos’ y ‘Escarlatas’. Además, Win Play tiene los derechos vía streaming de la cita futbolera.

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