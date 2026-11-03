Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Elección hoy 3 de noviembre? Azules o Rojos

Los participantes regresan a los circuitos de Exatlón México 2026 para disputar la Zona de Peligro y la Batalla por la Elección, con una ventaja en juego



Exatlón vivirá la Zona de Peligro y la Batalla por la Elección. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa su actividad este martes 3 de noviembre, ya en la segunda competencia de la Semana 11, en la que los equipos Rojo y Azul se enfrentarán por la Zona de Peligro y la Batalla por la Elección, dos competencias que podrían modificar las condiciones de los participantes para los siguientes días.

La jornada llega después de la victoria del equipo Rojo en la Villa 360 y la eliminación de Alejandro Aguilera, ‘El Doberman’, del conjunto Azul. La tensión creció al interior y hay algunas diferencias entre los integrantes de ambos equipos, con situaciones que involucran a Karol, Jerry, Paulette y Emilio, mientras los atletas se preparan para regresar a los circuitos.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 3 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comenzará este martes 3 de noviembre de 2026 a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. El programa podrá seguirse por la señal de Azteca UNO, en televisión abierta, así como por la plataforma de streaming Disney+. La transmisión incluirá la competencia por la Zona de Peligro y la Batalla por la Elección, de acuerdo con la programación anunciada por TV Azteca.

¿Quién gana la serie por la Batalla por la Elección de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este martes 3 de noviembre, no existe un resultado oficial que confirme si los Rojos o los Azules ganarán la Batalla por la Elección. La competencia está programada para la emisión de esta tarde, por lo que será necesario conocer el desenlace del capítulo para identificar al equipo vencedor. Cualquier pronóstico previo deberá considerarse como información extraoficial.

El equipo Rojo llega después de conservar la Villa 360, aunque también enfrenta desacuerdos entre algunos de sus participantes. Por su parte, los Azules buscan recuperar terreno después de perder a Alejandro Aguilera e incorporar a José Ochoa como refuerzo. El resultado de esta jornada permitirá conocer si los Rojos mantienen su racha de triunfos o si los Azules consiguen una victoria en la Semana 11.

¿Qué es el duelo de la Batalla por la Elección y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Elección es una de las competencias colectivas contempladas en la décima temporada de Exatlón México. Los atletas de los equipos Rojo y Azul se enfrentan en los circuitos con el objetivo de conseguir una ventaja relacionada con el desarrollo de la competencia. Esta prueba aparece en la programación de los martes, después del enfrentamiento correspondiente a la Zona de Peligro.

El beneficio está relacionado con la posibilidad de tomar una decisión que puede influir en las siguientes pruebas. Sin embargo, no se ha detallado qué elección podrá realizar el equipo ganador este 3 de noviembre, por lo que todavía no se puede confirmar si afectará los circuitos, las condiciones de participación u otra dinámica. Esa información se conocerá cuando la producción explique las reglas del duelo.

¿Quién ganó la Villa 360 el lunes 2 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la Batalla por la Villa 360 del lunes 2 de noviembre tras superar 8-5 a los Azules. Daniel Ávila consiguió el punto que aseguró la victoria frente a Alexis Vargas, resultado que permitió a los Rojos conservar las instalaciones de la villa, mientras sus rivales permanecieron en la Barraca Metálica.

Durante esa emisión, el equipo Azul ganó el Juego por la Ventaja, mientras que los Rojos se quedaron con el alojamiento que ofrece camas, aire acondicionado, agua caliente y espacios de entrenamiento. La jornada también incluyó la incorporación de José Ochoa al conjunto Azul y diferencias entre integrantes del equipo Rojo. Con estos antecedentes, ambos equipos afrontan la Batalla por la Elección de este martes 3 de noviembre.