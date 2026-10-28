GTA VI: ¿Cuántos GB pesará la descarga del nuevo Grand Theft Auto a tu consola? Esto sabemos

La precarga comenzará el 12 de noviembre y el juego llegará oficialmente a PS5 y Xbox Series X|S una semana después

GTA VI exigirá espacio: esto pesaría en PS5 y así será su lanzamiento. Claro Sports

La espera por Grand Theft Auto VI entra en su recta final y ahora surge una pregunta que muchos jugadores tendrán que resolver antes de recorrer Vice City: ¿hay suficiente espacio en la consola? Una nueva filtración apunta a que el próximo título de Rockstar podría superar ampliamente los 200 GB y convertirse en uno de esos juegos que obligan a revisar qué borrar antes de comenzar la descarga.

El dato que circula actualmente apunta a una descarga cercana a los 210 GB en PlayStation 5. La cifra procede de información localizada en registros vinculados con PlayStation Network por una cuenta especializada en rastrear este tipo de datos, aunque Rockstar Games todavía no ha publicado oficialmente el tamaño final. El peso también podría cambiar debido a actualizaciones de lanzamiento, archivos adicionales o diferencias entre plataformas.

Lo que sí está confirmado es que los jugadores tendrán tiempo para preparar sus consolas. La precarga de GTA VI comenzará el 12 de noviembre de 2026, una semana antes del lanzamiento. Incluso quienes compren la versión presentada en caja tendrán que descargar el juego, ya que esta edición no incluirá un disco, sino un código para obtenerlo de manera digital.

¿De qué trata GTA VI y cuándo será el lanzamiento del videojuego?

Grand Theft Auto VI se estrenará oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar confirmó esta fecha tras aplazar el lanzamiento para disponer de más tiempo de desarrollo y completar el juego con el nivel de detalle previsto por el estudio.

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of “Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard.



Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd pic.twitter.com/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

La nueva entrega devuelve la franquicia a Vice City, ahora integrada dentro del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. La historia estará protagonizada por Jason y Lucia, una pareja que termina involucrada en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo sale mal. Ambos tendrán que depender uno del otro para sobrevivir mientras se adentran en el mundo criminal de la región.

GTA VI recuperará varios de los elementos que han definido la saga: mundo abierto, conducción, crimen, persecuciones, exploración y una historia protagonizada por personajes que operan al margen de la ley, ahora dentro de una versión moderna de Vice City y un territorio que se extenderá más allá de la ciudad.

Rockstar presenta el proyecto como la evolución más amplia e inmersiva de la serie. Por ahora, la compañía ha confirmado una experiencia para un solo jugador y ha mostrado diferentes zonas, personajes y actividades dentro de Leonida.

¿Cuánto almacenamiento ocupará la descarga de Grand Theft Auto VI?

La cifra que está generando conversación es de 210 GB para la versión estándar de GTA VI en PlayStation 5. El dato apareció este 27 de octubre a través de PlayStation Game Size, una cuenta especializada en consultar registros y bases de datos vinculados con PlayStation Network.

Sin embargo, existe una precisión importante: Rockstar Games todavía no ha confirmado oficialmente que el tamaño definitivo sea de 210 GB. Tampoco se ha publicado una cifra equivalente para Xbox Series X|S, por lo que el peso final podría variar entre versiones.

De confirmarse, GTA VI ocuparía una cantidad considerable del almacenamiento disponible en las consolas. Para dimensionarlo, una PS5 original ofrece alrededor de 667 GB de espacio utilizable, por lo que una instalación de 210 GB consumiría cerca de una tercera parte de esa capacidad.

También hay que distinguir entre tamaño de descarga y espacio necesario para la instalación. Algunos videojuegos pueden requerir almacenamiento adicional temporal para descomprimir archivos, instalar parches o aplicar actualizaciones, por lo que disponer exactamente de 210 GB libres podría no ser suficiente.

Lo confirmado por Rockstar es que la precarga comenzará el 12 de noviembre a la medianoche, hora local, para quienes hayan reservado una copia digital. Esto permitirá descargar los archivos antes del estreno del 19 de noviembre.

Hay otro detalle importante para quienes pensaban evitar una descarga comprando una copia física. Rockstar confirmó que la versión en caja de GTA VI no incluirá disco, sino un código para descargar el juego. Estas presentaciones estarán disponibles a partir del 12 de noviembre precisamente para permitir la precarga.

¿Para qué consolas y dispositivos estará disponible GTA VI?

En su lanzamiento, GTA VI estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Estas son las únicas plataformas confirmadas oficialmente por Rockstar para el estreno del 19 de noviembre de 2026. Esto significa que el juego no tendrá versión para PlayStation 4 ni Xbox One, consolas de la generación anterior.

Tampoco existe, hasta el momento, una versión para PC con fecha de lanzamiento confirmada. Rockstar no ha anunciado cuándo GTA VI llegará a computadoras ni cuáles serían los requisitos técnicos de una eventual versión. Lo mismo ocurre con otras plataformas: Nintendo Switch 2 no figura entre los sistemas anunciados oficialmente.

Las plataformas confirmadas son:

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

En el ecosistema de PlayStation, GTA VI también estará mejorado para PS5 Pro, aunque se trata de la misma versión de PS5 con optimizaciones específicas para ese modelo.

¿Cuánto costará GTA VI y desde cuándo se puede ordenar?

GTA VI ya se puede reservar. Rockstar abrió oficialmente las preventas el 25 de junio de 2026, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S. Las reservas están disponibles a través de las tiendas digitales de ambas plataformas y comercios participantes.

El precio oficial anunciado para Estados Unidos es de 79.99 dólares para la edición estándar, mientras que la Ultimate Edition cuesta 99.99 dólares. Esta última incorpora contenido adicional relacionado con vehículos, armas, vestimenta y otros elementos de la experiencia protagonizada por Jason y Lucia.

En México, el precio varía según la tienda y la plataforma, por lo que el costo en su versión estandar está en 1,499 MXN y la ultimate en 1,879 MXN, mientras que en físico sería de 1,799 MXN.

Quienes reserven GTA VI o lo compren antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán el Vintage Vice City Pack, que incluye contenido adicional inspirado en la estética clásica de Vice City. Las preventas digitales también incorporan un mes de GTA+.

Las fechas clave quedan así:

Preventa: disponible desde el 25 de junio de 2026.

disponible desde el 25 de junio de 2026. Inicio de precarga: 12 de noviembre de 2026.

12 de noviembre de 2026. Disponibilidad de la versión en caja con código: 12 de noviembre de 2026.

12 de noviembre de 2026. Estreno oficial: 19 de noviembre de 2026.

Con el lanzamiento a pocas semanas, el espacio de almacenamiento será uno de los detalles que los jugadores deberán revisar antes del 12 de noviembre. Si la cifra filtrada de 210 GB termina confirmándose, GTA VI llegará no solo como uno de los estrenos más esperados del año, sino también como uno de los títulos que más espacio exigirán dentro de la consola.