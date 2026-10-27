¡Game over! Pokémon Unite anuncia su cierre definitivo: ¿Cuándo dejará de funcionar?

El MOBA gratuito de Pokémon se despedirá después de casi seis años. The Pokémon Company confirmó el cierre de sus servidores y anunció un último evento para los jugadores

Pokémon Unite se despedirá en 2027. | @Pokemon_cojp

Pokémon Unite está por disputar su última partida. The Pokémon Company confirmó que el videojuego multijugador gratuito, disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles, dejará de funcionar en 2027, una noticia que marca el final de uno de los spinoffs competitivos de la franquicia.

El anuncio llegó este martes 27 de octubre de 2026, cuando los responsables del título revelaron que los servidores de Pokémon Unite serán desconectados de manera definitiva, lo que impedirá a los jugadores iniciar sesión y participar en combates en línea una vez que concluya el servicio.

Lanzado originalmente en julio de 2021, Pokémon Unite apostó por llevar a Pikachu, Charizard, Lucario y otras criaturas al género MOBA (Multiplayer Online Battle Arena o Arena de Batalla en Línea), con partidas multijugador de cinco contra cinco, estrategias en equipo y habilidades especiales. Su propuesta permitió experimentar una faceta diferente de los combates Pokémon, alejada de las mecánicas por turnos de la saga principal.

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Sin embargo, después de más de cinco años de actividad, el título desarrollado por TiMi Studio Group se prepara para decir adiós, aunque sus creadores tienen previstas algunas sorpresas antes de que los entrenadores disputen sus últimos enfrentamientos.

¿Cuándo cerrarán los servidores de Pokémon Unite y qué pasará con el videojuego?

El cierre definitivo de Pokémon Unite está programado para el martes 23 de marzo de 2027 a las 00:00 horas UTC, lo que corresponde a las 18:00 horas del lunes 22 de marzo en el centro de México. La medida afectará tanto a la versión de Nintendo Switch como a las ediciones para dispositivos iOS y Android.

A partir de ese momento, los jugadores ya no podrán acceder a sus cuentas para participar en partidas, disputar encuentros clasificatorios ni continuar con las batallas multijugador. El cierre representa el final de la experiencia competitiva del título, que depende de la conexión con sus servidores.

La compañía también anunció que desde el 27 de octubre de 2026 quedaron suspendidas las compras de gemas Æos, la moneda premium del videojuego, así como las nuevas suscripciones y renovaciones automáticas de la membresía Unite.

Los usuarios que todavía tengan gemas Æos podrán utilizarlas hasta el último día del servicio, mientras que quienes cuenten con una membresía activa conservarán sus beneficios hasta el vencimiento de su periodo contratado.

Por ahora, los responsables del videojuego no han detallado las razones específicas que llevaron a tomar la decisión de cerrar sus servidores.

Pokémon Unite prepara su último evento: recompensas, licencias y una función especial

Aunque la cuenta regresiva ya comenzó, Pokémon Unite todavía tiene contenido preparado para sus jugadores antes de llegar al game over definitivo. La compañía confirmó una actualización para el 12 de noviembre de 2026, que incorporará recompensas, misiones especiales y una función destinada a conservar parte de la experiencia.

Una de las principales novedades será el sistema de canje de monedas Unite, con el que los entrenadores podrán conseguir artículos que aparecieron durante la vida del videojuego, incluidas licencias de Pokémon, holoatuendos, accesorios para los personajes y elementos de personalización.

Estas monedas especiales podrán obtenerse mediante recompensas de inicio de sesión y misiones relacionadas con los distintos modos de combate. De esta manera, los usuarios tendrán una última oportunidad de ampliar sus colecciones antes del cierre.

La actualización también introducirá una función llamada biblioteca, diseñada para conservar determinados recuerdos y registros de los jugadores. A través de esta herramienta será posible consultar logros, licencias, elementos cosméticos y resultados de torneos, incluso después de que los servidores dejen de operar.

Sin embargo, existe una condición importante: los usuarios deberán descargar los datos necesarios para activar la biblioteca antes del cierre del 23 de marzo de 2027. Quienes no completen este procedimiento perderán la posibilidad de utilizarla posteriormente.

La biblioteca no permitirá seguir disputando partidas multijugador, pero sí ofrecerá acceso a una parte del contenido recopilado durante la trayectoria de cada entrenador. Además, los desarrolladores advirtieron que los datos generalmente no podrán transferirse entre dispositivos y que esta función dejará de recibir soporte técnico cuando termine el servicio.

¿Qué pasará con los torneos de Pokémon Unite antes de su cierre?

El anuncio también genera cambios en el panorama competitivo de Pokémon Unite, un título que desarrolló su propia comunidad de esports gracias a sus enfrentamientos estratégicos de cinco contra cinco.

The Pokémon Company confirmó que el campeonato Pokémon Unite Aeos Crown 2027, previsto en Tokio, seguirá adelante, por lo que los jugadores profesionales todavía tendrán una oportunidad de competir antes de que concluya la vida del videojuego.

Las eliminatorias comenzarán el 5 de diciembre de 2026 y formarán parte de la última etapa competitiva del título, que anteriormente ya había anunciado su salida del programa de los Pokémon World Championships de 2027.

Pokémon Unite debutó en Nintendo Switch el 21 de julio de 2021 y llegó a dispositivos móviles el 22 de septiembre de ese mismo año. Su apuesta por combates rápidos, juego cruzado y una experiencia free-to-play permitió que la franquicia Pokémon explorara un terreno diferente al de sus entregas tradicionales.

Con el cierre confirmado, los entrenadores todavía tendrán algunos meses para regresar a la arena, completar sus últimas misiones y disfrutar de sus Pokémon favoritos. La última batalla está cada vez más cerca y, esta vez, no habrá una revancha cuando termine la partida.