¡Aremi Fuentes vuelve por todo! La medallista olímpica inicia en China su camino a Los Angeles 2028

La medallista olímpica mexicana inicia en China su camino rumbo a Los Angeles 2028, con el objetivo de entrar al top 10 mundial y buscar una segunda medalla

La medallista olímpica de levantamiento de pesas, Aremi Fuentes competirá este miércoles en el Mundial de China en la categoría de los 77 kg. como el primer evento que otorgará puntos para el ranking para Los Angeles 2028 y en el que confía la impulsará para ir teniendo un gran regreso en el máximo escenario para pelear una segunda medalla en una división distinta en la máxima justa deportiva.

“Mi objetivo a largo plazo es buscar la plaza olímpica y para eso debo estar en el top 10 mundial, voy a arrancar así desde el primer momento en buscar en ese objetivo, se de o no, pero mi meta es esa y así será de aquí a las siguientes competencias”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Aremi estará en el Grupo B de la cita mundial de la categoría de los 77 kg. con un registro de entrada de 250 kg. que será clave en estos próximos 18 meses rumbo a la justa olímpica.

“Será un mundial muy importante porque solamente tenemos nociones para ubicarnos muy bien o arrancar bien el ciclo, pero todo es incierto. Lo importante es ir enfocado en uno mismo, es batir las marcas personales, creo que ahí es donde parte todo y uno es el mayor rival”, relató la medallista mundial de bronce en 2019.

Para este ciclo olímpico solamente clasificarán las ocho mejores de la categoría, por lo que este certamen servirá para Aremi mejore sus marcas tras las dos platas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, además de aplicar las nuevas técnicas de su entrenador cubano, Yordanis Borrero e incluso analizar a las rivales.

“Creo que por los casos de escándalos que han habido en mi deporte de años atrás, no tanto de doping sino también de corrupción, creo que eso ha hecho más selecto, que cambiaran las categorías, sabemos que el nivel está súper altísimo, pero considero que nada es imposible, sonará raro, pero esto es de mucha resistencia, el que más resista y lo que siga del ciclo olímpico ganará el boleto olímpico, pero considero que México puede, tiene muchos atletas talentosos, confío en que se puede clasificar, tengo la fe y la certeza que se podrá”, aseveró.

La chiapaneca lidera a una nueva generación de halteristas que al igual que ella sueñan con una justa veraniega, así que no descarta en estar nuevamente entre las mejores del planeta luego de un período complicado.

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“Hay una etapa de lesiones, estoy viviendo una etapa muy diferente, nuevo entrenador, tratando de buscar nuevas marcas, el objetivo que son Los Angeles, me siento muy contenta, motivada y también sacando cosas que no había descubierto de mí de la capacidad que tengo de rendir en los entrenamientos y eso trasladarlo a la competencia“, explicó la halterista de 33 años.

La última competencia de la temporada será en diciembre en la Copa del Mundo de Qatar que es parte del proceso de clasificación.