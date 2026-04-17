Alcaraz se baja de Madrid por lesión de muñeca y confirma su ausencia por segundo año consecutivo

El español anuncia su renuncia tras retirarse en Barcelona; Djokovic tampoco estará y Sinner mantiene en duda su participación

Carlos Alcaraz se pierde el Madrid Open 2026 | Reuters

Carlos Alcaraz no jugará el Madrid Open 2026. El tenista español confirmó su baja por una lesión en la muñeca derecha, una decisión tomada tras retirarse del ATP 500 de Barcelona, donde había reaparecido días después de disputar la final del Masters 1000 de Montecarlo en el inicio de la gira europea sobre tierra batida.

El problema físico se presentó durante su debut en el Conde de Godó ante Otto Virtanen. A pesar de avanzar de ronda, las molestias en la muñeca derecha se mantuvieron en los días posteriores, lo que lo llevó a abandonar el torneo tras someterse a estudios médicos que confirmaron la necesidad de frenar la carga,

Con este contexto, Alcaraz decidió no forzar su regreso en Madrid, aun con la posibilidad de recuperar la cima del ranking ATP. La prioridad del español pasa por recuperar sensaciones físicas y evitar una recaída que comprometa su preparación rumbo a Roland Garros, donde defenderá el tricampeonato.

“Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto”, expresó Carlos Alcaraz, quien ya había causado baja en la edición anterior por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

La ausencia del español se suma a la de Novak Djokovic, quien también confirmó que no competirá en Madrid debido a una lesión en el hombro derecho que arrastra desde marzo. El serbio optó por priorizar su recuperación tras perderse torneos como Miami y Montecarlo, con el objetivo de llegar en mejores condiciones a los compromisos de mayo.

En paralelo, Jannik Sinner mantiene en duda su participación tras conquistar el Masters 1000 de Montecarlo. El italiano reconoció la necesidad de tomar días de descanso después de un calendario exigente y dejó abierta la posibilidad de ajustar su gira para enfocarse directamente en Roma y en Roland Garros.

El escenario vuelve a exponer una problemática recurrente en Madrid. Las condiciones de juego en altura, cerca de 700 metros sobre el nivel del mar, modifican el comportamiento de la pelota y obligan a ajustes técnicos que no siempre encajan con la preparación específica para el resto de la temporada de arcilla.

A esto se suma la ubicación en el calendario, situada entre Montecarlo, Barcelona y Roma, justo antes de Roland Garros. Esta secuencia reduce el margen de recuperación para jugadores con molestias físicas y ha influido en decisiones estratégicas en los últimos años, generando cuadros más abiertos de lo habitual.

Las ediciones recientes reflejan este impacto competitivo. En 2024, Andrey Rublev se llevó el título tras vencer a Felix Auger-Aliassime en la final, mientras que en 2025 Casper Ruud se coronó ante Jack Draper, en torneos marcados por ausencias y recorridos inesperados en el cuadro.

Con las bajas confirmadas y la incertidumbre en torno a los principales favoritos, la edición 2026 vuelve a perfilarse como una oportunidad para nombres fuera del grupo dominante, en un contexto donde las condiciones y el calendario siguen influyendo directamente en el desarrollo del torneo.

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