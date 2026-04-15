Carlos Alcaraz se retira del Barcelona Open por una lesión en la muñeca

El tenista español superó la primera ronda con molestias en la muñeca derecha, pero tras los estudios médicos, resultó ser más seria de lo que se esperaba

Carlos Alcaraz se baja del Barcelona Open | Reuters

Carlos Alcaraz decidió retirarse del Barcelona Open 2026, apenas un día después de su debut en el torneo. El tenista español, quien superó la primera ronda con algunas molestias en la muñeca derecha, optó por abandonar el Conde de Godó debido a una lesión que, tras los estudios médicos, resultó ser más seria de lo que se esperaba. Alcaraz, quien tenía la oportunidad de recuperar el número uno mundial en este torneo, eligió priorizar su salud y centrarse en su recuperación para los torneos clave de la temporada en tierra batida.

El joven murciano llegó al torneo de Barcelona con la intención de mantener su posición en lo más alto del ránking ATP, pero las molestias en su muñeca surgieron durante su partido contra Otto Virtanen. A pesar de lograr la victoria, las molestias continuaron afectándolo, y tras no entrenar el miércoles, decidió no continuar con la competencia. La lesión, aunque parecía leve al principio, necesitaba más tiempo de descanso para evitar una posible complicación.

La baja, la confirmó el torneo, que a través de su cuenta de X indicó que: “Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS, después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana. ¡Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte de nuevo en la pista haciéndonos disfrutar con tu tenis!”

La noticia de su retirada no solo afecta su lucha por el número uno, sino que también le impide defender los puntos que consiguió el año pasado en Barcelona, donde llegó a la final. Esta baja es un golpe para su objetivo de mantenerse en la cima del tenis mundial, ya que pierde la oportunidad de sumar puntos clave en este torneo importante en la temporada sobre tierra batida.

Después de su victoria ante Virtanen, Alcaraz había comentado que las molestias en su muñeca no parecían ser graves, algo que había experimentado antes sin consecuencias mayores.

Esta retirada llega en un momento crucial de la temporada, cuando la lucha por el primer puesto del ránking está más reñida. Alcaraz había perdido recientemente el número uno ante Jannik Sinner, luego de caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Esto aumentaba la presión sobre él para recuperar el liderato en Barcelona, pero la salud siempre será su prioridad, y ahora su enfoque está en recuperarse completamente para enfrentar los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros con todas las garantías.

El tenista espñaol, quien ha sido una de las figuras más prometedoras del tenis en los últimos años, se ha ganado el respeto de aficionados y expertos por su tenacidad y estilo de juego agresivo. Sin embargo, las lesiones forman parte de la realidad del deporte, y el murciano sabe que debe cuidar su cuerpo para seguir siendo competitivo a nivel mundial.

Finalmente, la salida de Alcaraz deja espacio para otros jugadores que ahora tendrán la oportunidad de luchar por el título en el Barcelona Open. Con el número uno fuera de la ecuación, el torneo pierde a uno de sus mayores atractivos, pero la competencia sigue siendo de alto nivel, con nuevos favoritos que buscarán aprovechar esta oportunidad para sumar puntos importantes en su camino hacia el futuro.

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