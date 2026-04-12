Jannik Sinner gana su cuarto Masters 1000 consecutivo y vuelve a la cima del ranking ATP

El italiano superó a Carlos Alcaraz en Montecarlo, rompió el empate en semanas como número 1 y consolidó su dominio en la categoría

Sinner, campeón del Masters 1000 de Montecarlo | Reuters

Jannik Sinner recuperó el número 1 del mundo tras imponerse a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo por 7-6 y 6-3. El italiano resolvió un duelo definido por la tensión en los momentos clave y errores importantes de ambos lados, sosteniendo su servicio en los juegos decisivos y capitalizando la presión sobre el español en el tiebreak del primer set, además de una remontada de un break abajo en el segundo. Con el resultado, aseguró el título en el Court Rainier III y completó una semana perfecta en el Principado.

El triunfo consolidó una racha dominante en la temporada. Conquistó su cuarto Masters 1000 consecutivo tras enlazar París 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo, igualando la mejor marca lograda por Novak Djokovic y Rafael Nadal. El italiano ganó los tres primeros torneos de la categoría en 2026 y extendió su registro a 22 victorias consecutivas en Masters 1000, con un solo set cedido en ese tramo. Además, alcanzó el título 27 de su carrera y el octavo en este nivel, el primero sobre arcilla, tras haber completado previamente el Sunshine Double en pista dura.

En términos de ranking, el resultado lo devolvió a la cima del circuito con 13,400 puntos y le permitió alcanzar 67 semanas como número 1 del mundo, rompiendo el empate de 66 que mantenía con Alcaraz. Desde su eliminación en semifinales del Abierto de Australia ante Novak Djokovic y su caída en cuartos en Doha frente a Jakub Mensik, el italiano no ha vuelto a perder en torneos de primer nivel.

He wins it all! 🏆👏



The moment @janniksin clinched the Monte-Carlo title and reclaimed the World No. 1 ranking #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/CG4B6MDeEW — ATP Tour (@atptour) April 12, 2026

El enfrentamiento en Montecarlo también redefinió su rivalidad directa. Sinner sumó su séptima victoria ante Alcaraz, reduciendo la desventaja en el historial a 10-7 a favor del español, y encadenó dos finales consecutivas ganadas frente al murciano tras imponerse también en Turín en 2025. El resultado llegó en el primer gran torneo de arcilla del año, superficie en la que el español había dominado los cruces recientes con triunfos en Roland Garros 2024 y en Roma y Roland Garros 2025.

El partido se jugó bajo condiciones inestables por el viento, factor que condicionó la precisión de ambos desde el inicio y durante todo el partido. El murciano tomó la iniciativa con un quiebre temprano en el primer set, aprovechando errores de derecha del italiano, pero el de San Cándido recuperó terreno con ajustes desde el fondo y una mejora progresiva con el servicio. Ambos sostuvieron intercambios irregulares, con múltiples errores no forzados, hasta llegar al 6-6 que llevó la definición al tiebreak.

En el desempate, Sinner marcó la diferencia con el primer servicio y la agresividad en el segundo golpe. Consiguió el mini break tras anticipar un drop shot y sostuvo la ventaja pese a un tramo de dudas en el que cedió un punto con una derecha sencilla a la red. El set se resolvió con una doble falta del ibérico en punto de set, cerrando el parcial 7-5 en el tiebreak tras un tramo final de errores del español.

El segundo set mantuvo la tendencia de quiebres y presión constante desde la devolución. Alcaraz rompió primero y se colocó 3-1, aprovechando un tramo errático de su rival, pero el italiano respondió de inmediato, recuperando el break en un juego largo donde forzó errores con profundidad desde la derecha. A partir del 3-3, elevó la intensidad y comenzó a dominar los intercambios largos, generando oportunidades recurrentes sobre el servicio del español.

El momento decisivo llegó en el 5-3, cuando Sinner concretó un nuevo quiebre tras presionar con la derecha paralela y capitalizar errores en la red del español. Con la ventaja, cerró el partido con autoridad en su turno de servicio, apoyado en primeros saques y control desde el fondo. Tras el último punto, ambos se fundieron en la red en un gesto de reconocimiento, mientras Sinner confirmaba su regreso al número 1 del mundo y su consolidación como el jugador más dominante de los últimos meses.

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