¡Alcaraz sigue imparable! 10 victorias consecutivas y un título pendiente en Turín 

El español aplastó a Frances Tiafoe en Turín, alcanzó su octavo triunfo del año ante un Top 10 y busca conquistar por primera vez las ATP Finals

El murciano busca su primera Copa de Maestros en el norte de Italia | Reuters

Carlos Alcaraz comenzó su participación en las ATP Finals 2026 con una victoria contundente sobre Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2. El español dominó al estadounidense, octavo de la clasificación, para estrenarse con una victoria en el Grupo Ivan Lendl y dar el primer paso hacia un título que todavía no figura en su palmarés.

El resultado permitió al murciano alcanzar 10 victorias consecutivas por segunda ocasión en la temporada, una racha que comenzó el pasado 27 de octubre frente a Karen Khachanov en Viena. Desde entonces, ha conseguido el ATP 500 austriaco, el Masters 1000 de París y el conseguido este lunes en Turín.

La actuación también reforzó sus números frente a los mejores jugadores del circuito. Presenta un balance de ocho victorias y dos derrotas ante rivales del Top 10 en 2026. Sus únicas derrotas en estos enfrentamientos llegaron ante Jannik Sinner en Montecarlo y Shelton en el US Open.

El murciano ganó 36 de los 46 puntos disputados con su saque, equivalentes al 78%, una estadística que le permitió mantener el control del marcador. Su capacidad para sostener los intercambios desde el fondo también limitó las oportunidades de reacción de Tiafoe.

La victoria representó además su actuación más contundente frente al estadounidense. En sus tres enfrentamientos anteriores, Tiafoe había ganado en Barcelona 2021 y había obligado al español a disputar cinco sets tanto en las semifinales del US Open 2022 como en la tercera ronda de Wimbledon 2024.

Clinical from start to finish 🏁@carlosalcaraz gets his campaign off to a perfect start and records a fifth consecutive Top 10 win!#NittoATPFinals pic.twitter.com/kseYhXMf6c — ATP Tour (@atptour) November 16, 2026

Desde su regreso al US Open, tras cuatro meses fuera por una lesión en la muñeca, presenta una marca de 21-2.

Su temporada también incluye una racha inicial de 16 partidos sin perder, que terminó frente a Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells. Durante aquel periodo conquistó el Australian Open, con el que completó el Grand Slam de carrera, y posteriormente levantó el trofeo de Doha.

El gran objetivo de Alcaraz es conquistar por primera vez las ATP Finals, después de alcanzar la final en 2025. Jannik Sinner, vigente bicampeón del certamen, no está disponible por una lesión en la rodilla, dejando a su gran rival la oportunidad dorada para levantar el trofeo.

Zverev y Shelton debutan con victoria en el Grupo John McEnroe

Alexander Zverev, número uno del mundo, comenzó su participación con una victoria por 6-4 y 6-4 frente al español Rafael Jodar. El alemán, que acumula 66 triunfos durante 2026, busca su tercera corona en las ATP Finals después de conquistar las ediciones de 2018 en Londres y 2021 en Turín.

Ben Shelton también abrió con victoria al superar al francés Arthur Fils por 6-2, 3-6 y 6-3, en una hora y 58 minutos. El estadounidense consiguió su primer triunfo en las ATP Finals, después de debutar en el torneo en 2025, y elevó a 3-1 su ventaja en los enfrentamientos directos.

La jornada dejó al teutón y al estadounidense con un triunfo cada uno en el Grupo John McEnroe, mientras que Jodar y Fils comenzaron con derrota. El español de 20 años llegó al torneo tras establecer un récord de 287 días entre su debut en el circuito ATP y su ingreso al Top 10, mientras que Fils se convirtió en el primer francés clasificado a las Finals en una década.

La actividad del grupo continuará el martes 17 de noviembre, con los vencedores de la primera jornada cara a cara, en busca de acercarse a las semifinales.