Rodrigo Pacheco llega a los Longhorns de la Universidad de Texas ¿El mexicano le dice adiós al tenis?

El tenista mexicano se enfocará en su formación académica en el 2027, pero sin descuidar su carrera profesional

El mexicano Rodrigo Pacheco confirmó en sus redes sociales que en 2027 comenzará una nueva etapa en su carrera, pues jugará tenis colegial en Estados Unidos con los Longhorns de la Universidad de Texas en Austin.

El yucateco fue el mejor tenista juvenil del mundo en 2023 y actualmente es el número uno de México. Ocupa el puesto 263 del ranking ATP de singles y el 196 en dobles, mientras que su mejor posición individual fue el lugar 196, alcanzado en septiembre de 2025.

Su incorporación a la Universidad de Texas no significa que Rodrigo vaya a retirarse del circuito profesional. El tenista reduciría su participación en torneos profesionales para alternarla, en la medida de lo posible y de acuerdo con el reglamento, con las competencias del circuito colegial estadounidense y sus convocatorias a los representativos mexicanos, como el equipo de Copa Davis.

Los Longhorns representan a una de las instituciones universitarias de mayor prestigio académico y deportivo en Estados Unidos, como parte de la División I de la NCAA. En la temporada 2025-2026, el equipo masculino de tenis conquistó el campeonato de la Southeastern Conference y terminó como subcampeón nacional.

“Es un paso gigante en su carrera como tenista y, con el altísimo nivel que encontrará en sus entrenadores y compañeros, también lo ayudará mucho como persona y en su vida académica”, comentó Adrián Contreras, capitán del equipo mexicano de Copa Davis.

“Le deseo el mayor de los éxitos. Va a tener rivales durísimos, porque el tenis universitario es muy competitivo y eso lo va a impulsar. Rodri va a encontrar en Texas una gran combinación en lo académico y en lo tenístico”, agregó Contreras.

El capitán explicó que el mexicano visitó varias universidades estadounidenses antes de decidirse por los Longhorns, una elección motivada por la calidad de sus entrenadores, sus programas deportivos, su oferta académica y la inversión que realizan en sus atletas.

MÁS INFORMACIÓN: Carlos Alcaraz rompe sequía y conquista por segunda vez el ATP de Tokio

Por su parte, Verónica Méndez, madre del tenista, se mostró emocionada por el ingreso de Rodrigo a la universidad. “Rodrigo en su momento decidió ir al tenis profesional, pero hace un par de meses se abrió la posibilidad de que jugadores de su edad pudieran entrar a una universidad y todo se alineó”, señaló.

Además, destacó que su hijo no abandonará el tenis profesional y detalló que estudiará Sport Management. De igual forma, rechazó las versiones de que el zurdo de 21 años haya perdido patrocinadores.

En tanto, Bruce Berque, entrenador en jefe de los Longhorns de Texas, aseguró que todos los integrantes del equipo universitario están entusiasmados por la llegada de Rodrigo Pacheco, quien se incorporará a una institución con una destacada trayectoria en el tenis colegial estadounidense.

Mientras se prepara para esta nueva etapa, Pacheco continúa con su calendario competitivo. Esta semana se encuentra en Colombia para disputar el Challenger de Cali y, durante las dos semanas siguientes, tiene previsto participar en torneos profesionales: un Challenger en Guayaquil, Ecuador, y un M25 de la ITF en Guadalajara, México.