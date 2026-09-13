Alexander Zverev conquista el US Open y levanta su segundo Grand Slam tras vencer a Ben Shelton

El tenista alemán consiguió su primer título en Flushing Meadows y volvió a coronarse en un torneo grande después de su conquista olímpica

Zverev conquistó su segundo Grand Slam en su carrera | Reuters

Alexander Zverev escribió una nueva página en su carrera al proclamarse campeón del US Open 2026, después de vencer a Ben Shelton en la final individual varonil disputada en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York. El alemán superó al estadounidense y consiguió levantar por primera vez el trofeo en Flushing Meadows, además de sumar el segundo Grand Slam de su trayectoria.

El tenista alemán llegó a la definición con la experiencia de haber disputado finales importantes, pero con la cuenta pendiente de conquistar un título grande en individuales. Zverev respondió en el momento definitivo y logró convertir una nueva oportunidad en un campeonato que se le había negado durante varios años.

Ben Shelton, por su parte, disputó la primera final de Grand Slam de su carrera y buscaba aprovechar el respaldo de la afición estadounidense. El joven jugador mostró la potencia que lo llevó hasta el último partido del torneo, pero se encontró con un Zverev que impuso su ritmo y aprovechó los momentos clave.

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Zverev salda una cuenta pendiente en los Grand Slam

La victoria en Nueva York representa un paso importante para el alemán, quien ya había estado cerca de conseguir un título de esta categoría. Zverev había disputado finales de Grand Slam anteriormente, pero no había logrado quedarse con el trofeo hasta su consagración en el US Open 2026.

El triunfo también se suma al campeonato olímpico que consiguió en Tokyo 2020, por lo que ahora aumenta su palmarés con dos grandes conquistas dentro del tenis mundial. El alemán confirma así su lugar entre los jugadores protagonistas de su generación.

Durante la final, Zverev mostró una combinación de solidez desde el fondo de la pista y capacidad para responder ante los ataques de Shelton. El estadounidense intentó imponer su potencia con el servicio y sus golpes agresivos, pero el alemán encontró la manera de controlar los intercambios.

Shelton vivió una edición histórica en Nueva York al alcanzar por primera vez una final de Grand Slam. El estadounidense dejó atrás a varios rivales importantes durante el torneo y llegó al último partido con la posibilidad de convertirse en campeón frente a su público.

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Sin embargo, Zverev mantuvo la calma en los momentos de mayor presión y aprovechó su experiencia en este tipo de escenarios. El alemán cerró el torneo con una victoria que marca un antes y un después en su carrera profesional.

El título del US Open también tiene un significado especial para Alexander, ya que Nueva York fue el escenario donde volvió a demostrar que puede competir y ganar contra los mejores jugadores del circuito ATP.

El alemán ahora forma parte de la lista de campeones recientes de Flushing Meadows y deja atrás una de las principales asignaturas pendientes de su carrera. Después de años buscando un título grande, Zverev finalmente levantó el trofeo de un Grand Slam y lo hizo en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

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