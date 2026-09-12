Alexander Zverev vs Ben Shelton, definida la final del US Open individual varonil

El torneo de Nueva York tendrá un duelo inédito por el título con dos jugadores que buscan conquistar su primer campeonato en Flushing Meadows

Zverev y Shelton buscan su primer título de US Open | Reuters

La final del US Open individual varonil 2026 ya está definida. Alexander Zverev y Ben Shelton serán los protagonistas del último partido del torneo en el Estadio Billie Jean King de Nueva York, después de superar sus respectivas semifinales y conseguir el boleto para disputar el trofeo del último Grand Slam de la temporada.

El tenista alemán alcanzó nuevamente la instancia definitiva en Flushing Meadows, mientras que el estadounidense logró llegar por primera vez a una final de Grand Slam en su carrera. El enfrentamiento entre Zverev y Shelton pondrá frente a frente a dos generaciones diferentes del tenis mundial.

Zverev consiguió su clasificación después de imponerse en semifinales a Karen Khachanov y volver a colocarse en una final de Grand Slam. El alemán, uno de los jugadores más destacados del circuito en los últimos años, tendrá una nueva oportunidad de conquistar un título grande después de sus anteriores apariciones en esta instancia. Cabe mencionar que recientemente ganó Roland Garros en este año, luego de vencer a Flavio Cobolli en la final.

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Por su parte, Ben Shelton vivirá un momento histórico en su carrera. El estadounidense disputará por primera vez una final de Grand Slam y lo hará frente a su público en Nueva York, donde buscará convertirse en campeón del US Open. Su recorrido en el torneo confirmó el crecimiento que ha mostrado dentro del circuito ATP.

Shelton logró superar a Frances Tiafoe en las semifinales para quedarse con el pase a la gran final. El joven estadounidense mostró una combinación de potencia y agresividad que le permitió avanzar hasta el último partido del torneo frente a la afición local.

Alexander Zverev llega con la experiencia de haber disputado finales importantes, mientras que Ben Shelton buscará aprovechar el impulso de jugar en casa para conseguir el título más importante de su trayectoria. Ambos jugadores tendrán la oportunidad de sumar su primer trofeo del US Open en la categoría individual masculina.

Fecha y horario de la gran final varonil del US Open 2026

La final masculina del US Open 2026 entre Alexander Zverev y Ben Shelton se disputará el domingo 13 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El partido tendrá como escenario principal el Estadio Billie Jean King de Nueva York, donde se conocerá al nuevo campeón del último Grand Slam de la temporada.

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¿Dónde ver en vivo la final del US Open 2026? Transmisión TV y streaming

Los aficionados en México podrán seguir todos los detalles de la final del US Open 2026 a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Claro Sports tendrá la mejor información de lo que ocurra en la final del US Open, tanto en la rama femenil como en la varonil.

El duelo entre Alexander Zverev y Ben Shelton cerrará una edición más del torneo estadounidense con un enfrentamiento que promete reunir estilos diferentes: la experiencia del alemán frente a la energía y potencia del representante local.

La pista de Nueva York será escenario de una final con dos protagonistas que buscan escribir una nueva página en la historia del tenis: Zverev por confirmar su trayectoria y mantenerse como el número uno del ranking de la ATP; mientras que Ben buscará conquistar su primer Grand Slam de su carrera.

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