Once Caldas vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Once Caldas y Deportivo Cali disputan la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Palogrande con inicio a las 6:10 p.m.

Once Caldas vs Cali en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Once Caldas vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 12 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo de Manizales y el caleño, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, comenzará sobre las 6:10 p.m. en el Palogrande. Ese cotejo tiene transmisión a través de Win Sports + y vía online por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Once Caldas vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Jefry Zapata y Felipe Gómez. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Léyser Chaverra José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Johan Martínez, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Once Caldas recibe a Deportivo Cali en un duelo clave por la zona media de la tabla, donde el conjunto albo parte como favorito gracias a la fortaleza que impone en su estadio y a su reciente dominio en el historial directo frente al cuadro azucarero. Apoyado en la efectividad ofensiva de Dayro Moreno y en la necesidad del visitante por frenar una racha negativa de varios partidos sin sumar de a tres, se perfila un compromiso cerrado y de alta intensidad en el que la solidez defensiva del equipo caleno será puesta a prueba ante la presión constante del local.

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