Suspenden contingencia ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula y qué autos no salen este lunes 14 de septiembre?

La CAMe levantó la Fase I por ozono en el Valle de México, por lo que este lunes solo aplicarán las restricciones habituales del programa Hoy No Circula

Se suspende la fase 1 de la Contingencia Ambiental | Reuters

La contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) quedó suspendida este domingo 13 de septiembre de 2026, luego de que las condiciones meteorológicas permitieron una disminución en las concentraciones del contaminante. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que las medidas extraordinarias dejaron de aplicarse a partir de las 15:00 horas.

La decisión también modifica el panorama para los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México de cara al lunes 14 de septiembre. No se aplicará el Doble Hoy No Circula, por lo que únicamente estarán vigentes las restricciones habituales correspondientes al programa para un lunes.

¿Continúa la contingencia ambiental, fase 1 este domingo 13 de septiembre?

No. La Fase I de contingencia ambiental por ozono fue suspendida a las 15:00 horas de este domingo 13 de septiembre, por lo que desde ese momento quedaron sin efecto las medidas extraordinarias que habían sido implementadas para reducir las emisiones y la exposición de la población a concentraciones elevadas de contaminantes.

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De acuerdo con la información de las autoridades ambientales, durante la tarde se presentó un incremento en el viento proveniente del norte y una mayor presencia de nubosidad. Estas condiciones favorecieron la ventilación en el Valle de México y permitieron que las concentraciones de ozono comenzaran a descender en las estaciones donde previamente se había registrado mala calidad del aire.

El pronóstico indicó que esta tendencia podría mantenerse durante las horas siguientes, por lo que no se esperaba un nuevo incremento de las concentraciones de ozono que justificara mantener activa la contingencia. Las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Semarnat y CAMe continuarán con el seguimiento de las condiciones atmosféricas.

Doble Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este lunes 14 de septiembre?

Con la suspensión de la contingencia, el lunes 14 de septiembre no habrá Doble Hoy No Circula. La CAMe confirmó que el Programa Hoy No Circula funcionará de manera habitual, sin restricciones adicionales asociadas a la Fase I.

Por tratarse de lunes, deberán suspender su circulación los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2, en el horario establecido por el programa, que comprende de las 5:00 a las 22:00 horas. El esquema vigente establece que los autos con hologramas 1 y 2 tienen una restricción entre semana de acuerdo con el último dígito de su matrícula.

Los vehículos con holograma 00 y 0 podrán circular de manera normal, debido a que ya no estarán vigentes las restricciones extraordinarias de una contingencia. El Programa de Verificación Vehicular del segundo semestre de 2026 también contempla excepciones para determinadas unidades, como vehículos eléctricos, algunos híbridos, motocicletas y automóviles con placas para personas con discapacidad, siempre que cumplan con las disposiciones correspondientes.

De esta forma, los automovilistas deberán considerar que la suspensión de la contingencia no significa que desaparezca el Hoy No Circula: únicamente se eliminan las medidas adicionales aplicadas durante el episodio de contaminación.

¿Cuáles son las recomendaciones por la contingencia ambiental este domingo 13 de septiembre?

Aunque la contingencia dejó de estar vigente desde las 15:00 horas, las autoridades mantienen la recomendación de consultar de manera periódica la calidad del aire, debido a que las concentraciones de contaminantes pueden modificarse conforme avanza el día y cambian las condiciones meteorológicas.

Durante una Fase I por ozono, la CAMe recomienda reducir la exposición a los niveles más altos de contaminación, particularmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Entre las medidas de protección se encuentran evitar ejercicio y actividades recreativas al aire libre, posponer eventos exteriores dentro de ese periodo y evitar fumar, principalmente en espacios cerrados. Estas indicaciones tienen especial relevancia para menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.

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