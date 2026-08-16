A Emiliana Arango le cuesta ante Iga Swiatek y se despide del WTA 1000 de Cincinnati

La colombiana perdió 2-0 ante la polaca, quien pintaba como favorita desde la previa del partido.

Emiliana Arango en Cincinnati/ Getty Images via AFP/ Emilee Chinn.

Infortunadamente se terminó la participación de Emiliana Arango en el WTA 1000 de Cincinnati. Los nervios y un mar de sensaciones más le jugaron una mala pasada a la colombiana de 25 años, algo que aprovechó Iga Swiatek, séptima en el ranking WTA, para quedarse con el paso a la siguiente ronda tas un contundente 2-0 (6-3 y 6-0).

Primer set

El primer quiebre del compromiso fue para la colombiana. Emiliana quebró el servicio de Swiatek después de llevar la definición ante el deuce, tras el 40-40 la antioqueña le respondió rápidamente a la polaca y la europea no supo devolver la pelota de la mejor manera y se le fue muy larga dándole el 1-2 a la sudamericana.

Pero la polaca iba a decir presente en la contienda y en el cuarto game iba a suceder el segundo quiebre de la contienda en Cincinnati. Tras el 40-40 todo se iba a definir en un deuce. Swiatek con la doble oportunidad se iba a quedar con el punto e igualaba el marcador 2-2.

En el sexto game iba a llegar el tercer quiebre de este primer set. Ahora iba a ser para Iga Swiatek, después que Emiliana Arango tuviera este juego 40-15, la polaca sacó la jerarquía y lo igualó, forzó el deuce y allí ganó con solvencia dos oportunidades para poner la manga 3-3. Ambas estaban dando un gran partido a los televidentes y espectadores.

Finalmente el primer set fue para Iga Swiatek. La polaca se iba arriba de Emiliana Arango tras un 6-3 que pareció sencillo para la europea y dejó estas estadísticas para resaltar: 2 dobles faltas para cada una 76% de acierto, contra 67% en el primer servicio a favor de Iga, 56% a favor de Swiaket, contra 44% para Arango.

Felipe Mantilla habló con Emiliana, una vez culminó el primer set y le dijo: “Necesito que confíes en que puedes ganar este partido, no le ganaste el primer set porque no te convenciste. No la respetes tanto, tú sabes que es de las mejores del mundo y por eso la respetas. La estás tirando muy enrollada y eso para ella es fácil, eso no le afecta. Si le das espacios ella va a aprovechar. Está en tu raqueta”.

Segundo set

Emiliana Arango comenzaba el segundo set desconcentrada, cero entendimiento a las palabras de su entrenador. Iga Swiatek quebraba en el primer game de esta segunda manga. No tuvo problemas y con un certero 40-0 se quedaba con el primer punto. La polaca quería resolver la situación de manera inmediata, en medio del inminente sol que hacía en Cincinnati.

La desconcentración de Arango era inminente. Volvió a perder su saque la colombiana, Swiatek aprovechó estas ventajas para irse arriba en el marcador de este segundo set 3-0, tras un 40-30. Emiliana reclamaba que una pelota se le había ido larga a la polaca, pero el juez del partido hizo caso omiso y le dio el punto a la europea.

El quinto game fue similar a todos los puntos que se jugaron en este segundo set, en definitiva Emiliana Arango no pudo ante Iga Swiatek. La polaca se hizo muy fuerte con su favoritismo, eso le jugó una mala pasada a la colombiana quien terminó perdiendo 2-0 (6-3 y 6-0) y despidiéndose del WTA 1000 de Cincinnati.

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