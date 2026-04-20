Rating Colombia, 19 de abril de 2026, según CNC: Caracol domina el y La Casa de los Famosos resiste en el top 3

El prime time en Colombia tiene dueño: Canal Caracol lidera con ventaja y La Casa de los Famosos se sostiene en el top 3.

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El rating en Colombia sigue mostrando una tendencia clara en el horario estelar: Canal Caracol continúa al frente con comodidad, consolidándose como el líder de las noches y marcando diferencia frente a sus competidores. Su programación mantiene una fuerte conexión con la audiencia, lo que se traduce en resultados consistentes y una posición dominante en la televisión nacional.

Pese a ello, la competencia no pierde fuerza. Espacios como La Casa de los Famosos se mantienen firmes en la disputa por la audiencia, ocupando el tercer lugar y ratificando su impacto dentro de la parrilla televisiva, al mantenerse como uno de los contenidos más vistos y comentados por el público.

Rating en Colombia del 19 de abril de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,39% Los Informantes – Caracol TV | 8,08% Gol Caracol Sudamericano sub 17 – Caracol TV | 7,61% La Casa de los Famosos – RCN | 6,96% Séptimo Día – Caracol TV | 6,88% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,31% Noticias RCN – RCN | 5,35% La Red – Caracol TV | 4,49% Fútbol RCN Sudamericano – RCN | 4,03% Noches de Premier – Caracol TV | 2,52%

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Cada estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) hace un seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el país. La forma en la que se asignan los puntajes por porcentaje funciona de manera en que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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