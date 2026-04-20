Álvaro Arbeloa incendia el debate: “Para el Real Madrid es más fácil ganar la Champions League que LaLiga”

Arbeloa habló de la eliminación del Real Madrid en la Champions League previo al encuentro de este martes 21 de abril ante el Alavés en LaLiga

Álvaro Arbeloa no piensa en su futuro en el Real Madrid | Reuters

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa afronta este martes 21 de abril un compromiso clave frente al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu, en lo que será el primero de los siete partidos restantes para intentar una remontada histórica en LaLiga. Tras su reciente eliminación en la Champions League, el conjunto blanco se juega su última carta en el campeonato doméstico, el único torneo en el que sigue con vida esta temporada. A pesar de ello, el técnico español ha reconocido que la situación no es cómoda, al subrayar que tradicionalmente el torneo local suele presentar mayores dificultades para el equipo merengue que la lucha por la ‘Orejona’.

En la previa del encuentro correspondiente a la jornada 32, Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro ante el Alavés, consciente de la presión que enfrenta su equipo. El Real Madrid llega sin margen de error, situado a nueve puntos del Barcelona, principal aspirante al título. Esta desventaja obliga a que la institución de la capital española mantenga un rendimiento casi perfecto en el tramo final de la temporada si quieren mantener vivas sus opciones de conquistar LaLiga.

“Hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Alguna razón encontraremos y es fácil de ver a vista de muchos”, declaró el técnico merengue en rueda de prensa.

El Real Madrid quedó eliminado de la Champions League tras caer 6-4 en el marcador global frente al Bayern Munich en los cuartos de final, luego del partido de vuelta disputado el pasado miércoles 15 de abril en el Allianz Arena. Sin embargo, el técnico Álvaro Arbeloa manifestó su inconformidad con el arbitraje, al asegurar que hubo decisiones injustas que “privaron” a su equipo de seguir con vida en la competición de clubes más importante de Europa, en especial una acción protagonizada por Camavinga.

“El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir. Camavinga está dolido, como todos. Fue una acción, a todas luces, un error grave del árbitro. Está claro que no sabía que tenía una tarjeta; me parece un error muy grave. Y, aun no teniéndola, es condicionar mucho a un jugador en un partido así”, indicó Álvaro Arbeloa.

A pesar de que su continuidad en el banquillo del Real Madrid parece estar en entredicho y de que algunas voces lo sitúan en la cuerda floja, el técnico Álvaro Arbeloa aseguró que no está pensando en su futuro. Sus declaraciones dejan entrever que asume la incertidumbre con naturalidad y que, en última instancia, será la directiva del club la que determine su continuidad al frente del equipo.

“Son decisiones del club. Yo tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana. Son siete partidos más importantes de lo que pueda parecer. Lo tenemos que demostrar”, sentenció.

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