Djokovic extiende su invicto en Beijing con triunfo sobre Zverev y rompe récord histórico de Nadal

La derrota acaba con la oportunidad del alemán para alcanzar el número uno durante la gira asiática y mantiene a Sinner en la cima

Djokovic extendió su dominio en la capital china | Reuters

Novak Djokovic mantiene intacto su historial en el China Open. El serbio remontó este domingo ante Alexander Zverev para imponerse 4-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 35 minutos y avanzar a las semifinales en Beijing. El resultado elevó a 32-0 su marca en el torneo, terminó con las aspiraciones inmediatas del alemán de alcanzar el número uno del ranking ATP y dejó al seis veces campeón a dos victorias de ampliar su dominio en la capital china.

Zverev encontró la primera ventaja desde el inicio. El primer preclasificado quebró el servicio de su rival en el juego inaugural y protegió esa diferencia durante todo el primer set para llevárselo por 6-4. El jugador de 39 años respondió en la segunda manga y consiguió el quiebre que necesitaba para igualar el encuentro. En el decisivo, el margen volvió a ser mínimo: una sola ruptura, en el último game del partido, inclinó el marcador en favor del serbio y completó la remontada.

Djokovic presume un nuevo récord en el circuito

Djokovic llegó al encuentro empatado con Rafael Nadal con el mejor inicio de un jugador en un mismo torneo de singles varonil en la Era Abierta. El español ganó sus primeros 31 partidos en Roland Garros antes de perder por primera vez en París; el balcánico alcanzó 32 triunfos consecutivos desde su debut en Beijing y quedó solo al frente de esa clasificación.

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Por detrás aparecen John McEnroe, con 23 triunfos consecutivos para comenzar su historial en Milán; Mats Wilander, también con 23 en Barcelona; y nuevamente McEnroe, con 22 en Sídney.

Antes de regresar en 2026, Nole no disputaba el certamen desde 2015, cuando derrotó al mallorquín en la final. Ganó el campeonato en sus seis participaciones anteriores, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015 y se encuentra a solo dos victorias de su séptima corona.

Zverev tendrá que esperar para subir a la cima del ranking

El resultado también modificó la carrera por la cima del ranking. Zverev recibió oportunidad dorada después de que Jannik Sinner confirmara su baja del Masters 1000 de Shanghái debido a la lesión de rodilla que lo mantiene sin competir desde julio. El alemán necesitaba ganar los dos torneos de la gira china para reunir los puntos suficientes y desplazar al italiano del primer puesto durante la gira.

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Ese escenario exigía conquistar primero Beijing y posteriormente Shanghái. Un título en la capital china habría llevado a Zverev a 10,120 puntos y reducido a 880 unidades su desventaja respecto a Sinner. La derrota frente a Djokovic impide completar esa combinación, por lo que el campeón del US Open tendrá que esperar a la gira indoor para intentar alcanzar por primera vez el número uno del mundo.

Djokovic, por su parte, enfrentará en semifinales a Daniil Medvedev, quien derrotó a Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3 y acumula siete victorias consecutivas después de conquistar el título en Hangzhou. El serbio domina 10-5 el historial entre ambos y buscará prolongar un invicto en Beijing que ya no comparte con ningún jugador de la Era Abierta. Alex de Minaur y Hubert Hurkacz disputarán la otra semifinal del China Open.