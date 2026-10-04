¡Cayó el Baloto más grande de los últimos 9 años! Un nuevo multimillonario disfrutará $61.600 millones

El más reciente sorteo dejó como ganador a un colombiano nacido en Boyacá, quien ahora se convierte en multimillonario.

Cayó el Baloto del 3 de octubre de 2026 | @Baloto_Colombia

La suerte llegó al departamento de Boyacá, específicamente al municipio de Nobsa. En el sorteo número 2717, realizado en la noche del 3 de octubre, un jugador se llevó el gran acumulado de Baloto de $61.600 millones. El tiquete ganador fue comprado en un punto de venta de la red aliada JER.

El nuevo multimillonario lo compró bajo la modalidad manual y ganó con los números 03, 10, 14, 26, 31 y la súper balota 10. Adicionalmente, el sorteo de Baloto dejó en total 40.239 ganadores y premios totales por más de $61.965 millones.

En esta concesión que administra Baloto, desde mayo del 2022, Boyacá es el décimo departamento del país en donde ha caído el gran acumulado de Baloto en una ocasión. En Bogotá y Santander ha caído en dos oportunidades.

El nuevo multimillonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 27 de septiembre de 2026, Baloto ha entregado más de $425.617 millones en premios a 12.373.513 ganadores y ha transferido más de $268.982 millones al sistema de salud, reafirmando su contribución al bienestar y al desarrollo social de Colombia.

Baloto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página www.baloto.com.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

Buenos días, multimillonarios ✨🍀



¡Cayó Baloto en Nobsa, Boyacá! 🇨🇴 Un nuevo multimillonario se llevó $61.600 millones en el sorteo #2717, con una jugada Manual.



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