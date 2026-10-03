Posibles alineaciones del Cúcuta vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-II

Cúcuta busca alejarse del descenso vs Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2026-II. Se juega este domingo a las 4:05 p.m.

Alineaciones Cúcuta vs Pereira por la Liga BetPlay

Cúcuta recibe al Deportivo Pereira por la jornada 13 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que es vital principalmente para el local pensando en el descenso. El ‘Motilón’ lucha por permanecer en la primera categoría del fútbol colombiano, razón por la cual es clave que logre sumar tres puntos ante un ‘Matecaña’ que todavía sigue en crisis administrativa y deportiva.

Posible alineación de Cúcuta para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Yair Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Leider Berdugo, Neneco; Dayan Pérez, Gustavo Torres y Jaime Peralta. D.T.: Nicolás Chiesa.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Richard Rentería, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez; Sebastián Acosta, Luis Moreno, Jordy Monroy, Jhon Largacha y Marco Pérez. D.T.: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver a Cúcuta vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo nortesantandereano y el pereirano, válido por la fecha 13 del torneo finalización, dará inicio a las 4:05 p.m. este domingo 4 de octubre. La transmisión del compromiso está a cargo de Win Sports + y vía streaming mediante su plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos del Cúcuta

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Fecha 12.

19.09.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 11.

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios | Fecha 10.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 9.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 8.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pereira

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Independiente Santa Fe | Fecha 3.

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Copa BetPlay (octavos de final).

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