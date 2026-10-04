Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs Santa Fe por Liga BetPlay DImayor 2026-II
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del partidos entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.
Decimotercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Independiente Medellín tuvo que mudarse para hacer las veces de local en el Estadio Metropolitano de Ditaires y recibir a Independiente Santa Fe. Dos equipos que buscan consolidar de una vez su clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Yony González y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.
Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Alexis Zapata y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.
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¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este encuentro corresponde a la decimotercera jornada del campeonato y se disputará en el Estadio Metropolitano de Ditaires a las 7:00 p.m. Debido a la importancia de los equipos, la transmisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Independiente Medellín
- 29.09.2026 | Independiente Medellín 2-2 Millonarios.
- 26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín.
- 22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.
- 17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.
- 12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín.
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Últimos cinco partidos de Santa Fe
- 29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe.
- 25.09.2026 | Unión Magdalena 1-1 Santa Fe.
- 22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.
- 19.06.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe.
- 15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe.